Il Paradiso delle Signore cambia ancora orario, il Tg1 si sposta per proteggere la soap

Lo dice la parola, i palinsesti si cancellano e riscrivono, cambiano continuamente, da una settimana all'altra. Il Paradiso delle Signore torna a cambiare orario, se pure di pochi minuti, in linea con quello che era accaduto alcune settimane fa, quando l'appuntamento quotidiano del pubblico con l'amata soap era slittato leggermente, per fare spazio a una variazione di palinsesto.

Come cambia il palinsesto pomeridiano di Rai1

Dal 1 dicembre, infatti, l'abituale appuntamento con Il Paradiso delle Signore (ecco le anticipazioni di questa settimana) è cambiato e l'edizione pomeridiana del Tg1 si è intromessa tra la fine de La Volta Buona e l'inizio della serie televisiva quotidiana di Rai1. Uno spostamento di tessere nel puzzle della programmazione della prima rete del servizio pubblico che fa slittare l'inizio de Il Paradiso delle Signore alle 16.10, anziché alle 16 in punto come era stato fino alla scorsa settimana.

La ragione dello spostamento non è esplicitata da Rai1, ma si può leggere come una scelta che intende proteggere e valorizzare alcuni programmi del pomeriggio di Rai. In primis proprio Il Paradiso delle Signore, che preceduto dal Tg1 potrebbe performare meglio, beneficiando degli ascolti dell'edizione breve del telegiornale. Beneficio che, a ricasco, si riverserebbe anche su La Vita in Diretta, visto che il programma di Alberto Matano potrebbe approfittare del traino del Paradiso, fino alla scorsa settimana placato proprio dall'effetto dell'edizione del Tg1 del pomeriggio.

L'esperimento delle scorse settimane

L'esperimento ha un precedente, visto che Rai1 aveva già percorso questa soluzione nelle scorse settimane, provando la formula per un solo giorno e portando a casa risultati interessanti, ma lontanissimi dall'essere definitivi. Non è chiaro se l'attuale variazione di palinsesto sia permanente o destinata a cambiare ancora nelle prossime settimane, ma ai seguaci de Il Paradiso delle Signore non dovrà apparire come bizzarra l'edizione speciale del Tg1 nei prossimi pomeriggi.