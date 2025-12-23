Il Paradiso delle signore, le anticipazioni della puntata speciale oggi su RaiPlay

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il Paradiso delle signore 10 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martedì 23 dicembre andrà in onda una puntata speciale de Il Paradiso delle Signore. L'appuntamento è previsto dopo la consueta puntata delle 16:10, ma non sarà su Rai1, bensì su RaiPlay. Si tratta di un vero e proprio omaggio per i telespettatori, ai quali verrà regalata una puntata natalizia per congedarsi in vista delle festività. Anche in questo episodio speciale, non mancheranno sorprese.

Le anticipazioni della puntata speciale Il paradiso delle signore

La puntata speciale del Paradiso delle Signore, che di fatto unisce gli episodi 75 e 76, sarà disponibile a partire dalle 17 su RaiPlay. Sarà, quindi, possibile vedere tutto ciò che è successo tra il 22 e il 23 dicembre, ma non è escluso che possa esserci, in chiusura di puntata, un momento dedicato agli auguri, con tanto di backstage, dove gli attori protagonisti potranno salutare e augurare buone feste agli spettatori, in attesa di tornare in onda con le nuove puntate dal 5 gennaio 2026.

Dove siamo rimasti con Il paradiso delle signore

Nel frattempo, non mancano intrighi ed emozioni per i protagonisti del Paradiso delle Signore. Marcello ha ricevuto una telefonata da Adelaide e corre da lei in Svizzera, pensando che la donna fosse in procinto di compiere un gesto estremo, lasciando Rosa a Milano, decisamente non contenta dell'accaduto. Secondo Matteo, però, la chiamata della contessa nasconde delle insidie e teme che lei possa vendicarsi del fratello. Umberto, invece, è rimasto a Villa Guarnieri, dove non riesce a smettere di pensare ad Adelaide, e riceve il supporto di Enrico, che prova a farlo concentrare su altro. Tancredi convince Umberto a raggiungere tutta la famiglia a St. Moritz, intanto Marcello rischia di non riuscire ad arrivare in tempo per partire con Rosa e trascorrere la prima Vigilia insieme a lei.