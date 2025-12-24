Il paradiso delle signore non va in onda, stop delle puntate 24, 25 e 26 dicembre: quando ritorna dopo Natale

Il Paradiso delle Signore si prende una pausa per il Natale: la celebre soap pomeridiana di Rai1 non andrà in onda il 24, 25 e 26 dicembre, giorni in cui la programmazione del primo pomeriggio si tingerà di atmosfere festive con film e contenuti dedicati alle feste. Dopo l’ultima puntata trasmessa martedì 23 dicembre, gli spettatori dovranno aspettare qualche giorno in più per ritrovare i loro personaggi preferiti sul piccolo schermo.

La pausa natalizia de Il Paradiso delle Signore sarà breve, ma giusta per godersi appieno le festività. La soap tornerà in onda lunedì 29 dicembre nel consueto orario del primo pomeriggio su Rai1, con episodi inediti che riprenderanno esattamente dal punto in cui le storie si sono fermate prima della pausa.

Negli ultimi appuntamenti, le trame hanno tenuto alta la tensione tra i protagonisti. Rosa e Marcello sono pronti a difendere il loro matrimonio, nonostante gli imprevisti e le macchinazioni che minacciano la loro felicità, mentre Caterina e Fulvio hanno regalato momenti di dolcezza e sorpresa, rafforzando il loro legame. Anche le Veneri hanno animato il grande magazzino con iniziative natalizie e nuove sfide, mentre Adelaide continua a tessere i suoi misteriosi piani in vista delle feste.

Leggi anche Il Paradiso delle signore, le anticipazioni della puntata speciale oggi su RaiPlay

Il breve stop rientra nella tradizione di Rai1, che nel periodo di Natale modifica il palinsesto per lasciare spazio a film a tema e speciali dedicati agli spettatori in vacanza o in famiglia. Per tre giorni, quindi, i fan dovranno fare a meno delle vicende del grande magazzino milanese, ma potranno comunque godersi una programmazione speciale pensata per le feste. Una piccola pausa, insomma, per assaporare l’atmosfera natalizia prima di tornare a seguire emozioni, colpi di scena e intrecci sentimentali che animano la decima stagione de Il Paradiso delle Signore.