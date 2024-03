Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 4 all’8 marzo: la famiglia Puglisi prova a riavvicinarsi Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da lunedì 4 a venerdì 8 marzo, in onda tutti i pomeriggi dalle 16:05 su Rai1. Stando alle trame dei nuovi episodi la famiglia Puglisi proverà a riavvicinarsi, ma non mancheranno i colpi di scena. Marcello, invece, conosce per la prima volta Hofer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Paradiso delle signore è una delle fiction Rai che più hanno avuto successo in questi anni. Dopo la versione in prima serata, conclusasi dopo due stagioni, la fiction si è trasformata in un appuntamento pomeridiano, senza mai perdere consensi ma, anzi, acquisendone di nuovi, con un pubblico sempre più vasto. Quest'anno la serie è ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, diretto da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dove si intrecciano le vite delle Veneri e delle loro famiglie. Di seguito ecco cosa succederà negli episodi che vanno dal 4 all'8 marzo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata di lunedì 4 marzo

Nella puntata di lunedì 4 marzo, Ciro rientra a casa, ma i problemi con la sua famiglia non sono stati sanati. Intanto Maria prova a riavvicinarsi col padre e rivede Matteo dopo il suo ritorno: i due sono visibilmente emozionati. Irene cerca di riavvicinarsi ad Alfredo, ma non è certo che lui possa perdonarla. Umberto continua a tramare per i suoi piani e spiega a Matteo quali mosse dovrà fare.

Ciro si riavvicina a Concetta: la trama dell'episodio di martedì 5 marzo

Vittorio si mostra entusiasta per la proposta delle Veneri, che chiedono di festeggiare l'8 marzo. Ciro si avvicina a Concetta, ma non riesce a perdonare sua figlia Maria. Intanto Vittorio, resosi conto del cattivo umore della giovane, decide di parlare. Clara prova a suggerire ad Irene un modo per rappacificarsi con Alfredo. Matteo vorrebbe affrontare Vito di persona, Marcello prova a dissuaderlo, ma lui riesce comunque ad avere un appuntamento.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 6 marzo

Maria sceglie di tacere sulla rissa tra Matteo e Vito, mentre Marcello decide di andare da Vittorio Conti per raccontargli dell'accaduto. Tancredi offre il suo aiuto a Marta, affinché possa organizzare la casa-famiglia, lui stesso riceve un aiuto da una persona inaspettata. Marcello conosce per la prima volta Hofer e gli chiede di parlare d'affare. Irene riesce a parlare con Alfredo, ma non è chiaro se lui riuscirà a perdonarla.

La trama dell'episodio di giovedì 7 marzo, le anticipazioni

Dopo aver incontrato Hofer, Marcello vorrebbe presentarlo a Conti, per poter lavorare insieme. Al Paradiso arriva Giuditta, la madre di Tullio, che non lascerà campo libero a suo figlio e ad Elvira. Ciro, tornato in salute, riprende a lavorare, anche se è turbato dall'incontro con Matteo. Salvatore, però, prova a farlo ragionare e lui decide di parlare con Maria. Forse è la volta buona che i due tornino insieme?

La famiglia di Maria si riunisce: le anticipazioni degli episodi di venerdì 8 marzo

La famiglia Puglisi si è riunita e Ciro vuole festeggiare la festa della donna. Alfredo vorrebbe montare il suo cambio sulla bici di Clara per la prossima gara. La madre di Tullio redarguisce Elvira, davanti a Salvatore, che cerca di far aprire gli occhi alla ragazza, dicendole di non meritarsi un trattamento di quel tipo. Marcello è deciso per i suoi affari, ma Vittorio ha qualche dubbio in merito ad Hofer. Umberto chiede a Matteo di essere più convincente con il fratello.