Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntate dal 26 febbraio al 1° marzo: Alfredo fa una scoperta inaspettata Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da lunedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo, in onda tutti i pomeriggi dalle 16:05 su Rai1. Stando alle trame dei nuovi episodi Marta valuterà di andar via da Milano per stare lontana da Vittorio, mentre Alfredo vorrebbe realizzare il suo progetto imprenditoriale.

Il Paradiso delle signore è una delle fiction Rai che più hanno avuto successo in questi anni. Dopo la versione in prima serata, conclusasi dopo due stagioni, la fiction si è trasformata in un appuntamento pomeridiano, senza mai perdere consensi ma, anzi, acquisendone di nuovi, con un pubblico sempre più vasto. Quest'anno la serie è ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, diretto da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dove si intrecciano le vite delle Veneri e delle loro famiglie. Di seguito ecco cosa succederà negli episodi che vanno dal 26 febbraio al 1° marzo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata di lunedì 26 febbraio

Leonardo Crespi (Emanuele Turetta) vuole proporre una nuova collaborazione a Irene, mentre Alfredo è intenzionato a chiedere aiuto a Marcello affinché possa ottenere i finanziamenti necessari per realizzare il suo progetto imprenditoriale. Nel frattempo Delia vorrebbe festeggiare il compleanno con la sua famiglia, ed è triste all'idea di non poterlo fare, quindi Rosa ha in mente un piano per risollevarle il morale.

Matilde e la proposta a Vittorio: la trama dell'episodio di martedì 27 febbraio

Nell'episodio in onda martedì 27 febbraio, Matilde è decisa a fare una proposta a Vittorio, affinché Marta possa realizzare il suo progetto. Intanto Ciro si scontra con Concetta e Maria, dopo quanto accaduto con Vito. Marcello ha fatto la sua scelta, dopo la richiesta di Alfredo di aiutarlo nei suoi affari imprenditoriali e anche Irene, nel frattempo, riceve una risposta dopo aver chiesto a Leonardo Crespi di collaborare, vorrebbe anche essere sincera con il suo fidanzato, ma teme la sua reazione. Umberto, intanto, non ha intenzione di abbandonare il suo piano contro Marcello. Marta ha le idee chiare su cosa prova davvero per Vittorio.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 28 febbraio:

Alfredo ringrazia Clara, l'unica che ha sempre creduto nelle sue capacità. Nel frattempo Irene incontrerà Leonardo Crespi senza dirlo ad Alfredo e tra i due c'è un'affinità inaspettata. Umberto incontrerà a Milano l'imprenditore Hofer, con il quale parlerà di affari. Ciro non accetta che Concetta sia dalla parte di Maria, ma poiché lei non riesce a non sostenerla, tra i due si innesca un litigio che porterà Concetta a prendere una decisione difficile.

La trama dell'episodio di giovedì 29 febbraio, le anticipazioni

È arrivato il giorno dell'asta di beneficenza, Marta è davvero emozionata, ma è turbata alla vista di Vittorio e Matilde che sono sempre più innamorati. In Caffetteria è stata organizzata una festa a sorpresa per Delia. Intanto, Irene mente ad Alfredo in merito al suo incontro con Crespi. Tra Ciro e Concetta continuano ad esserci tensioni e, a quanto pare, nessuno è disposto a cedere.

Marta vuole allontanarsi da Vittorio: le anticipazioni degli episodi di venerdì 1 marzo

Marta vorrebbe raggiungere Adelaide a Ginevra, per allontanarsi da Vittorio. Umberto incontra Hofer a Milano per portare a termine il suo piano contro Marcello che, intanto, viene a sapere che il matrimonio tra Maria e Vito è stato annullato per colpa del fratello. Alfredo fa una scoperta che lo porterà a ragionare sul suo futuro con Irene. Matteo torna dall’America e scopre che Maria ha lasciato Vito. Ciro continua a discutere con Concetta, ma stavolta c'è un colpo di scena.