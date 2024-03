Il paradiso delle signore, anticipazioni dall’11 al 15 marzo: torna Marta, la gelosia di Matilde Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da lunedì 11 a venerdì 15 marzo, in onda tutti i pomeriggi dalle ore 16:00 su Rai1. Nella trama degli episodi settimanali, il ritorno di Marta e Adelaide. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il paradiso delle signore, anticipazioni dall'11 al 15 marzo

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:00 su Rai1. La fiction è giunta all'ottava stagione e racconta le vicende che ruotano attorno al grande magazzino che dà il nome alla serie. Ecco le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 11 marzo a venerdì 15 marzo, durante le quali si assisterà al ritorno di Marta e Adelaide.

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata di lunedì 11 marzo

Il cast de Il paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata de Il paradiso delle signore in onda lunedì 11 marzo alle ore 16:00. Matteo tenta in tutti i modi di convincere Marcello a fare affari con Hofer. Purché la trattativa vada in porto, si dice pronto ad andare in Germania per controllare la situazione finanziaria dell'imprenditore. Maria e Vito vengono contattati per un'intervista. Roberto per il suo compleanno ha un unico desiderio, poter festeggiare con Mario, ma da parte di quest'ultimo c'è qualche reticenza.

Il ritorno di Marta: la trama dell’episodio di martedì 12 marzo

Marta torna, le anticipazioni

La trama dell'episodio de Il paradiso delle signore in onda martedì 12 marzo alle ore 16:00. Marta e Adelaide torneranno a Milano in occasione dell'inaugurazione della casa-famiglia. La notizia arriva a Villa Guarnieri. Elvira ha perso la spilla che le ha donato la madre di Tullio e non sa più che pesci prendere. Così, decide di chiedere aiuto a Salvo. Troppo tardi però. Quando Tullio scopre che Elvira ha perso la spilla reagisce malissimo.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 13 marzo

Anticipazioni Il paradiso delle signore

Mercoledì 13 marzo, alle ore 16:00, in onda una nuova puntata de Il paradiso delle signore. Matilde non riesce a dimenticare le parole che Umberto le ha detto al Circolo. Così, si riaccende in lei la gelosia nei confronti di Marta. Rosa si attiene al piano di Marcello, intanto Roberto fa credere alla signora Camilli che la figlia lavori in redazione e non sia una delle commesse.

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 14 marzo

La trama de Il paradiso delle signore

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda giovedì 14 marzo, Maria non è più convinta che baciare Vito sia stata la cosa giusta da fare. Rosa continua a mentire per non deludere sua madre. Matteo torna da Francoforte e fornisce a Marcello tutte le rassicurazioni che cercava su Hofer. Ora anche Marcello è convinto di voler siglare l'affare.

Marcello non vuole incontrare Adelaide: la trama degli episodi di venerdì 15 marzo

Marcello de Il paradiso delle signore

Nella puntata de Il paradiso delle signore, in onda venerdì 15 marzo alle ore 16:00. Marta e Adelaide sono a Milano per l'inaugurazione della casa-famiglia. Marcello, pur di non imbattersi nella Contessa, decide di non presenziare all'evento. Rosa, grazie all'intervento di Roberto, va a lavorare in redazione. Prima, però, dice tutta la verità a sua madre.