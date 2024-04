video suggerito

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 15 al 19 aprile: Vittorio ha preso la sua decisione Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da lunedì 15 a venerdì 19 aprile, in onda tutti i pomeriggi dalle 16:05 su Rai1. Stando alle trame dei nuovi episodi Maria ha le idee sempre più chiare sui sentimenti che prova per Matteo. Vittorio ha preso una decisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Paradiso delle signore è una delle fiction Rai che più hanno avuto successo in questi anni. Dopo la versione in prima serata, conclusasi dopo due stagioni, la fiction si è trasformata in un appuntamento pomeridiano, senza mai perdere consensi ma, anzi, acquisendone di nuovi, con un pubblico sempre più vasto. Quest'anno la serie è ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, diretto da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dove si intrecciano le vite delle Veneri e delle loro famiglie. Di seguito ecco cosa succederà negli episodi che vanno dal 15 al 19 aprile.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni della puntata di lunedì 15 aprile

Marcello è rientrato dalla Germania per poter aiutare suo fratello finito in carcere, nel frattempo Umberto ha ricattato la madre di Matteo. Armando capisce che Clara nutre dei sentimenti per Alfredo, intanto lui scopre con suo dispiacere della proposta che Crespi ha fatto a Irene. Salvatore chiede ad Elvira di cantare durante una serata al Caffè Amato, ma lei non è convinta perché Tullio è contrario. Tancredi racconta a Matilde che Vittorio e Marta si sono baciati, lei decide di affrontarlo.

Maria vuole parlare con suo padre: la trama dell'episodio di martedì 16 aprile

Matilde racconta a Flora il tradimento di Vittorio, intanto Tancredi trova il modo di starle ancora più vicino. Tullio impedisce ad Elvira di esibirsi al Caffè Amato, ma lei stavolta prova a rispondergli. Alfredo e Irene litigano a causa di Crespi, quindi lui decide di allenare Clara per tutta l'estate. Maria è decisa a parlare con suo padre, confessandogli cosa prova per Matteo. Vittorio ha preso una decisione e vuole riferirla a Marta.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 17 aprile

Marcello va da suo fratello in carcere per parlargli. Marta incontra Matilde e le racconta dell'ultimo incontro avuto con Vittorio, poi si allontana qualche giorno da Milano per prendere una boccata d'aria. Elvira reagisce alle pretese di Tullio. Vito ha capito che Maria è innamorata di Matteo e le chiede un confronto. Matilde ha intuito il piano di Tancredi, che sta facendo di tutto per riconquistarla, mentre Vittorio capisce di sentire la sua mancanza.

La trama dell'episodio di giovedì 18 aprile

Ciro vorrebbe che Maria ritornasse sui suoi passi e chiede a Vito di riprovarci. Clara riceve una proposta per la sua carriera da ciclista, ma questo significherebbe allontanarsi da Alfredo. Intanto Hofer è scappato all'estero e il piano di Umberto va avanti. Elvira accetta la proposta di Salvatore e si esibisce al Caffè Amato, ma arriva Tullio a sconvolgere tutti i piani.

Salvatore affronta Tullio: le anticipazioni degli episodi di venerdì 19 aprile

Maria vorrebbe incontrare Matteo in carcere e chiede aiuto a Matteo. Irene e Alfredo continuano a litigare sul loro futuro insieme. Salvatore affronta Tullio, alla presenza di Elvira che, quindi, riesce a ribellarsi, ma non è contenta nemmeno della reazione di Salvo. Adelaide e Marcello ricevono una brutta notizia che riguarda l'affare Hofer. Vittorio vuole riconquistare Matilde e chiede aiuto a Flora.