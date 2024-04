video suggerito

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 22 al 26 aprile: Marcello scopre il piano di Umberto Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da lunedì 8 a venerdì 12 aprile, in onda tutti i pomeriggi dalle 16:05 su Rai1. Stando alle trame dei nuovi episodi Matteo esce dal carcere e corre subito da Maria. Marcello, invece, sospetta che Umberto lo abbia incastrato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Paradiso delle signore è una delle fiction Rai che più hanno avuto successo in questi anni. Dopo la versione in prima serata, conclusasi dopo due stagioni, la fiction si è trasformata in un appuntamento pomeridiano, senza mai perdere consensi ma, anzi, acquisendone di nuovi, con un pubblico sempre più vasto. Quest'anno la serie è ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, diretto da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dove si intrecciano le vite delle Veneri e delle loro famiglie. Di seguito ecco cosa succederà negli episodi che vanno dal 22 al 26 aprile, tranne quelle del 25 aprile, giorno in cui non è prevista la messa in onda delle puntate

Il Paradiso delle signore, anticipazioni della puntata di lunedì 22 aprile

Finalmente Matteo può uscire dal carcere, le accuse a suo carico sono state ritirate. Ad aspettarlo c'è Maria e lui le chiede di partire insieme per Parigi. Intanto Elvira fa pace con Salvo, mentre Tullio le regala un anello di fidanzamento, ma lei reagisce in maniera inaspettata. Marcello si dimette come amministratore del patrimonio di Adelaide. Tancredi vuole farsi avanti con Matilde, ma non accade qualcosa che lo lascia di stucco.

Maria decide di partire per Parigi: la trama dell'episodio di martedì 23 aprile

Marcello dice a Vittorio che non sarà più lui a gestire le quote di Adelaide del Paradiso. Maria accetta di partire con Matteo e insieme comunicano la loro decisione a Ciro, ma lui è contrario. Elvira ha rotto il fidanzamento con Tullio e discute col padre per l'accaduto, mentre Salvo scopre proprio in quel momento la notizia. Tancredi è furioso per il fatto che Matilde e Vittorio si siano riavvicinati, ma cerca di dissimulare i suoi veri sentimenti, intanto Vittorio decide di fare una proposta davvero importante a Matilde. Matteo organizza una sorpresa per Maria e le propone qualcosa che lei non si aspetta.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 24 aprile

Umberto si propone di amministrare il patrimonio di Adelaide, ma Flora inizia ad essere sospettosa in merito al suo atteggiamento. Elvira si è trasferita a casa delle ragazze mentre attende di riconciliarsi con il padre, Salvo le sta accanto in questo momento complicato. Vittorio e Matilde si mettono alla ricerca di una casa che sia solo per loro. Marta e Matilde si chiariscono definitivamente. Marcello, dopo aver parlato con Flora, immagina che possa essere stato Umberto ad organizzare la truffa in cui è stato coinvolto.

Marcello scopre il piano di Umberto: le anticipazioni degli episodi di venerdì 26 aprile

Marcello vuole smascherare Umberto e chiede a Flora di aiutarlo, lei trova una prova che potrebbe incastrarlo. Vito scopre che Maria e Matteo si sono fidanzati, per cui è pronto a dirle addio per sempre. Intanto Ciro capisce di non potersi opporre alle decisioni di Maria. Elvira, invece, continua a scontrarsi con suo padre. Matilde dice a Tancredi che lei e Vittorio vivranno insieme, lui le fa credere di accettarlo, ma ha già in mente un modo per vendicarsi. Salvatore, nel frattempo, trova il coraggio di rivelare il suo amore ad Elvira.