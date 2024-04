video suggerito

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dall'8 al 12 aprile: Maria ha capito chi ama tra Vito e Matteo Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da lunedì 8 a venerdì 12 aprile, in onda tutti i pomeriggi dalle 16:05 su Rai1. Stando alle trame dei nuovi episodi tra Marta e Vittorio succede qualcosa di inaspettato, mentre Maria ha le idee più chiare sui suoi sentimenti dopo Parigi.

A cura di Ilaria Costabile

Il Paradiso delle signore è una delle fiction Rai che più hanno avuto successo in questi anni. Dopo la versione in prima serata, conclusasi dopo due stagioni, la fiction si è trasformata in un appuntamento pomeridiano, senza mai perdere consensi ma, anzi, acquisendone di nuovi, con un pubblico sempre più vasto. Quest'anno la serie è ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, diretto da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dove si intrecciano le vite delle Veneri e delle loro famiglie. Di seguito ecco cosa succederà negli episodi che vanno dall'8 al 12 aprile.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni della puntata di lunedì 8 aprile

Maria rientra a Milano dopo il viaggio a Parigi e sa di essere innamorata di Matteo, inoltre dovrà prendere una decisione in merito al suo futuro lavorativo. Umberto non sopporta che Adelaide e Marcello si siano rappacificati. Intanto Don Saverio fa sapere a Marta cosa dovrà fare per annullare in maniera definitiva il suo matrimonio con Vittorio. Alfredo, infine, riesce ad ottenere l'omologazione del cambio di sua invenzione, ma per aiutare Clara, dovrà prendere una decisione piuttosto difficile.

Maria chiama Vito per parlargli:la trama dell'episodio di martedì 9 aprile

Matilde si fa aiutare da Tancredi per la realizzazione del progetto di suo padre, senza sapere che il suo ex marito ha altri piani. Alfredo parla a Irene del ricatto di Alcide Rota, un amico di Crespi che ha interessi nel mondo del ciclismo. Vittorio continua a pensare a Marta, mentre Maria dà appuntamento a Vito per parlargli e dirgli cosa ha deciso per il loro futuro insieme.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 10 aprile

Umberto non supporta Flora lavorativamente parlando e lei non tollera più Guarnieri che, intanto, continua a controllare Matteo, temendo che possa scappare. Maria parla ai suoi genitori della fine della storia con Vito, ma suo padre non nasconde il suo disappunto. Alfredo sta per firmare l'accordo con Rota, ma Clara ha deciso di sacrificarsi per salvare il suo allenatore e, quindi, questa scelta sconvolge tutti i piani.

La trama dell'episodio di giovedì 11 aprile

Matteo vuole subito partire per Parigi con Maria, ma non sa che Malvezzi lo sta spiando per riferire tutto ad Umberto. Nel frattempo Crespi, dispiaciuto per quello che è accaduto con Rota, consegna ad Alfredo un documento importante che potrebbe essere utile a Clara per tornare a gareggiare. Mentre Matilde è lontana da Milano per lavoro, Vittorio e Marta si incontrano per caso e accade qualcosa che non si sarebbero aspettati.

Marta e Vittorio provano a chiarirsi: le anticipazioni degli episodi di venerdì 12 aprile

Alfredo e Clara ora sanno come salvare la carriera ciclistica di lei e pare che tutto vada nel migliore dei modi. Marta e Vittorio devono chiarirsi dopo il bacio, anche se lui è ancora piuttosto confuso. Intanto Tancredi ha saputo del riavvicinamento, per cui le sue intenzioni non sembrano malvagie. Crespi fa a Irene una proposta di lavoro piuttosto interessante. Marcello sta per partire per Francoforte, dove firmerà il contratto con Hofer. Matteo, pronto a confessare tutto a suo fratello, cambia idea e sparisce senza dare spiegazioni a nessuno.