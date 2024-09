video suggerito

Il Paradiso delle Signore, Vanessa Gravina svela le anticipazioni: “La passione tra Adelaide e Marcello” Cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore? Le anticipazioni di Vanessa Gravina, attrice che interpreta Adelaide di Sant’Erasmo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il Paradiso delle signore 9 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vanessa Gravina è tra le attrici più amate della soap di Rai1 Il paradiso delle signore. Interpreta Adelaide di Sant'Erasmo. La nona stagione sarà particolarmente intensa per lei. L'attrice, in un'intervista, ha svelato alcune anticipazioni su ciò che accadrà ad Adelaide. Non mancheranno i colpi di scena e momenti particolarmente intensi, influenzati anche da Odile, la figlia ritrovata.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, la trama e Adelaide di Sant'Erasmo

Vanessa Gravina, in un'intervista rilasciata a NuovoTv, ha svelato alcune anticipazioni su ciò che accadrà al suo personaggio nella fiction Il paradiso delle signore. In particolare, l'attrice ha fatto riferimento a come il ricongiungimento con la figlia Odile influenzerà Adelaide di Sant'Erasmo: "Adelaide ritrova la figlia Odile: l’ha avuta quando era molto giovane e credeva che fosse morta dopo il parto. La ragazza ora le fa da specchio: è come se la Contessa si rivedesse in lei a vent’anni, senza sovrastrutture né tabù". Gravina ha avuto parole cariche di stima nei confronti dell'attrice Arianna Amadei che interpreta sua figlia Odile. La sua bravura la commuove.

Vanessa Gravina e il rapporto tra Adelaide e Marcello Barbieri

Vanessa Gravina ha rimarcato che Umberto non si arrenderà e farà di tutto per riconquistare Adelaide. Insomma, non le darà pace. Tuttavia, la contessa sarà assorbita dal rapporto con Marcello Barbieri e non sembrerà intenzionata a dare una seconda possibilità a Umberto: "Nonostante la differenza d’età, tra Adelaide e Marcello c’è un forte legame e una grande passione. Marcello Barbieri è un’altra pasta d’uomo rispetto ad Umberto Guarnieri, l’uomo che ha amato per tanto tempo”. Non resta che seguire i nuovi episodi della fiction che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:00 su Rai1.