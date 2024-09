Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 9 al 13 settembre: Odile resta a Milano, ma viene travolta da uno scandalo

video suggerito

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da lunedì 9 a venerdì 13 settembre, in onda tutti i pomeriggi dalle 16:05 su Rai1. Stando alle trame dei nuovi episodi Odile, la figlia di Adelaide, arriva a Milano per restare in città, ma alcuni guai sono in arrivo. Intanto, le cose al Paradiso senza Vittorio, non sono poi così facili.

Torna nel pomeriggio di Rai1 Il Paradiso delle signore, una delle fiction Rai che più hanno avuto successo in questi anni. Dopo la versione in prima serata, conclusasi a seguito di due stagioni, la fiction ha adottato la versione daily, senza mai perdere consensi ma, anzi, acquisendone di nuovi, con un pubblico sempre più vasto. La serie è ora ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, che dà il nome allo show, che quest'anno dovrà fare a meno del suo iconico direttore: Vittorio Conti (Alessandro Tersigni ndr). Ad ogni modo, è sempre qui che si intrecciano le vite delle Veneri e delle loro famiglie. Ecco cosa accadrà nei nuovi episodi che vanno in onda dal 9 al 13 settembre.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata di lunedì 9 settembre

Il Paradiso continua la sua attività, nonostante l'assenza di Vittorio Conti. Inutile negare che i primi mesi di gestione per Roberto Landi e Marcello Barbieri non siano stati così facili: Maria è partita e quindi la nuova collezione è stata affidata a Botteri, uno stilista di talento che, però, non aveva mai firmato prima una linea femminile. Ora è Irene a gestire le Veneri, visto che ha maturato una certa esperienza e Clara, ormai impegnata col ciclismo, è stata sostituita con una nuova commessa: Mirella. Intanto Salvo continua a dover gestire la famiglia di Elvira, che non sembra voler cedere. A villa Guarnieri arriva Odile, la figlia di Adelaide, e questa volta vuole restare a Milano.

Odile chiede informazioni sul padre: la trama dell'episodio di martedì 10 settembre

Odile conosce gli altri componenti della famiglia di Adelaide, ma le interessa sapere qualcosa in più su suo padre, però la Contessa non ha intenzione di rivelarle informazioni. Elvira è ancora in conflitto con suo padre, ma la mamma cerca di convincerla ad essere più indulgente nei suoi confronti. Ciro è geloso del tempo che Concetta trascorre con Botteri, perché sono impegnati nella nuova collezione.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 11 settembre

Salvatore non si arrende e continua a cercare l'approvazione dei genitori di Elvira, comprando loro un regalo. Adelaide vuole che Umberto stia lontano da Odile, intanto Marta ha iniziato a gestire la Galleria Milano Moda ed è in cerca di uno stilista. Inizia così uno scontro tra Roberto e Tancredi, la battaglia ruota attorno alle sorti del Paradiso e della Galleria Moda Milano, uno scontro che durerà ancora per molto. Per la nuova collezione del Paradiso, Alfredo e Irene dovranno sfilare insieme, ma non ne hanno alcuna intenzione.

La trama della puntata di giovedì 12 settembre

Umberto non è contento della lite tra Roberto e Tancredi, perciò rimprovera quest'ultimo. Rosa e Odile si incontrano di nuovo e pian piano prendono confidenza. Umberto riceve una telefonata preoccupante riguardante Odile. A Milano arriva un giovane misterioso che si scontra con Marta e, poi, comparirà al Paradiso delle Signore.

: le anticipazioni degli episodi di venerdì 13 settembre

Al Paradiso si presenta la nuova collezione uomo-donna, Marcello e Roberto sono molto agitati. Intanto Salvatore deve fare i conti con il regalo che aveva comprato per la famiglia di Elvira. Enrico fa una telefonata piuttosto sospetta. Marta, intanto, incontra la nuova stilista della Galleria Milano Moda che in passato ha avuto a che fare con Botteri. Il padre di Elvira spiega, finalmente, la sua avversione per Salvatore. Odile e la famiglia Sant’Erasmo sono travolti da uno scandalo.