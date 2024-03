Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 25 al 29 marzo: Maria non prova più gli stessi sentimenti per Vito Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da lunedì 4 a venerdì 8 marzo, in onda tutti i pomeriggi dalle 16:05 su Rai1. Stando alle trame dei nuovi episodi Maria capisce di non provare più gli stessi sentimenti per Vito, mentre Marta nasconde i suoi per Vittorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Paradiso delle signore è una delle fiction Rai che più hanno avuto successo in questi anni. Dopo la versione in prima serata, conclusasi dopo due stagioni, la fiction si è trasformata in un appuntamento pomeridiano, senza mai perdere consensi ma, anzi, acquisendone di nuovi, con un pubblico sempre più vasto. Quest'anno la serie è ambientata nel 1964, lo sfondo di tutte le vicende è sempre il primo grande magazzino di Milano, diretto da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dove si intrecciano le vite delle Veneri e delle loro famiglie. Di seguito ecco cosa succederà negli episodi che vanno dal 25 al 29 marzo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata di lunedì 25 marzo

Tra Vito e Maria è tornata la pace, sebbene lei sia ancora attratta da Matteo e, intanto, scopre che Defois vorrebbe incontrarla a Parigi. Al Paradiso fervono i preparativi per la settimana di Pasqua. Alfredo ha intenzione di montare il suo cambio sulla bicicletta di Clara per la prossima gara, ma lei non sembra convinta, perché l'approvazione per il cambio non è mai arrivata e, quindi, non potrebbe essere usato in una competizione ufficiale. Marta e Vittorio devono annullare il loro matrimonio e per farlo dovranno incontrarsi e ripercorrere la loro storia, ma lei non sembra così felice all'idea.

Marta nasconde i suoi veri sentimenti per Vittorio: la trama dell'episodio di martedì 26 marzo

Maria racconta a Irene e Clara della proposta arrivata da Parigi e le amiche sembrano davvero contente. Roberto propone a Rosa di scrivere un articolo per il prossimo numero del Paradiso Market incentrato sulle donne, e lei vorrebbe intervistare la contessa Adelaide, sperando che possa dirle di sì. Salvatore sembra aver perso ogni speranza nel tentativo di riconquistare Elvira e lei, intanto, inizia ad avere dei problemi con Tullio. L'annullamento del matrimonio tra Marta e Vittorio è più difficile di quanto sia aspettassero, i due finiscono col vedersi sempre più spesso, ma Marta nasconde i suoi sentimenti.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 27 marzo

Elvira è titubante circa la sua storia con Tullio. Rosa riesce ad ottenere l'intervista con Adelaide, e sebbene la contessa provi a metterla in difficoltà, la ragazza riesce a rapportarsi nella giusta maniera. Vittorio decide di omettere a Matilde alcuni dettagli del suo incontro con Marta e, infatti, si presenta a casa della ex moglie. Maria, intanto, afflitta dai sensi di colpa, trova il modo di dire a Vito cosa pensa di fare con la proposta di Defois.

La trama dell'episodio di giovedì 28 marzo, le anticipazioni

Hofer ha stilato la bozza dei contratti e Marcello vorrebbe andare in Germania per accertarsi personalmente di quanto stia accadendo, ma la notizia è giunta anche ad Umberto che, quindi, deve sbrigarsi per correre ai ripari. Crespi e Alfredo si scontrano nuovamente e stavolta non solo in campo sentimentale, ma anche sportivo. Matteo viene a sapere da sua madre che dopo l'operazione le cose stanno andando per il meglio, quindi tra non molto tornerà a Milano. Maria confessa a Irene che i suoi sentimenti per Vito sono cambiati.

Matteo si dichiara a Maria: le anticipazioni degli episodi di venerdì 29 marzo

La Pasqua si avvicina e Salvatore consegna alle Veneri le uova di cioccolato, regalo di Vittorio per tutte loro, lì c'è una sorpresa dedicata proprio ad Elvira. Umberto pressa Matteo, perché teme che il suo piano possa saltare. Crespi non si arrende con Irene, senza preoccuparsi di Alfredo che si indispettisce e pensa di compiere un azzardo. Matteo decide di organizzare un rinfresco in Caffetteria per accogliere la madre Silvana e, travolto dall'emozione, si dichiara a Maria.