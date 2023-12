Il Paradiso delle Signore 8 si ferma, stop per Natale: ecco le date, quando riparte dopo Capodanno Il Paradiso delle Signore 8 si ferma per Natale: ecco le date di stop alla messa in onda delle puntate e di ripresa da gennaio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Paradiso delle Signore 8 pronto a fermarsi per le vacanze di Natale. Riprenderà a gennaio 2024 con la regolare programmazione del pomeriggio di Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Ecco le date di interruzione per Natale e ripresa dopo Capodanno.

Data interruzione per Natale e ripresa dopo Capodanno

L' ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 8 andrà in onda venerdì 22 dicembre 2023, data dopo la quale attaccherà la normale programmazione delle feste, con un focus particolare sul Santo Natale. Le nuove puntate ripartiranno martedì 2 gennaio 2024.

Cosa accadrà nelle ultime puntate del 21 e 22 dicembre

La trama de Il paradiso delle signore di giovedì 21 dicembre vedrà Adelaide protagonista, che ha trascorso la notte fuori e Umberto, infastidito, gliene chiederà conto. Matilde invece partirà per il Giappone e Tancredi lo scoprirà. La trama di venerdì 22 dicembre invece si scoprirà finalmente chi è il misterioso bambino che si aggira al Paradiso. Questa scoperta condurrà a una rivelazione inaspettata anche dell'identità della madre, qualcosa che colpirà molto Botteri.

Enorme successo anche per questa stagione de Il paradiso delle signore. Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta continuano ad appassionare il pubblico del primo pomeriggio Rai. Un ottimo traino per La vita in diretta di Alberto Matano, che subito dopo li accoglie nel mondo dell'informazione.

Il cast de Il paradiso delle signore

Protagonista è Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) insieme ai compagni di cast: Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti), Armando (Pietro Genuardi), Salvatore (Emanuel Caserio), tutti personaggi molto amati, che hanno contribuito a far diventare questa serie Rai una delle più seguite nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia. Questa ottava stagione è partita dal settembre del 1964 per poi proseguire attraverso le fitte trame del suo racconto fino all’anno successivo.