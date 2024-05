video suggerito

Endless Love, anticipazioni prossime puntate dal 20 al 26 maggio: la rabbia di Kemal Le anticipazioni delle nuove puntate di Endless Love, in onda dal 20 al 26 maggio su Canale 5. L’appuntamento è alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì a mezzanotte e il sabato alle 14.30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni delle nuove puntate dal 20 al 26 maggio 2024. L'appuntamento con la serie turca, in onda su Canale 5, è alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì a mezzanotte e il sabato alle 14.30. Kemal è furioso con sua sorella perché non accetta la sua decisione di sposarsi di nascosto. L'uomo si sente in colpa perché si rende conto di aver abbandonato la famiglia nel momento di maggior bisogno. Pensa che se si fosse occupato di Zeynep tutto ciò non sarebbe successo. Onder, grazie a Emir, raggiunge Zeynep e Ozan che, dopo il matrimonio, sono fuggiti insieme. L'uomo prova a convincere il figlio e la nuora a trasferirsi in casa propria. Emir non è sicuro delle buone intenzioni di Zeynep e tra i due c'è grande tensione. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi di Endless Love.

Endless Love, anticipazioni puntate da lunedì 20 maggio a sabato 25

La trama dell’episodio di lunedì 20 maggio: Zeynep non è una presenza ben accetta all'interno della casa di Nihan. Emir la minaccia di sventare la sua farsa al più presto. Asu è in possesso di foto compromettenti che ritraggono Zeynep ed Emir insieme e incontra Zeynep per spingerla ad agire al più presto per evitare che Emir possa ricattare Kemal per causa sua. Zeynep convince Ozan ad annunciare pubblicamente di essersi sposati, ma all'insaputa di Vildan, la quale vorrebbe constringere la coppia a divorziare. Asu confessa a Emir di aver intercettato le foto che lui aveva inviato a Kemal e gli dice di non fargli del male. Emir si convince a tenere da parte le foto. Emir e Kemal discutono a causa di Zeynep.

La trama dell’episodio di martedì 21 maggio: Nihan incontra Salih per capire cosa stia nascondendo Zeynep. Kemal chiede a Ozan di incontrarlo. Ozan si accorge che Zeynep è sparita. Trova una lettera scritta dalla ragazza, in cui gli spiega che, nonostante lo ami, ha deciso di chiedere il divorzio per non allontanarlo dalla sua famiglia. Ozan, al culmine della disperazione, tenta il suicidio. Scoperto da Onder e Vildan mentre sta per perdere conoscenza, viene portato in ospedale e salvato. Nihan, estorce alcune informazioni a Zehir e riesce a raggiungere lui e Kemal nel luogo in cui Karen e suo marito dovranno ritirare i passaporti. Kemal e Zehir, dopo l'arrivo dei due, sono pronti a intervenire ma la polizia arriva e porta via Karen e Taner. Nihan e Kemal scopriranno solo dopo che i coniugi non sono mai arrivati in una stazione di polizia e sospettano l'intervento di Emir. Karen e suo marito sono nelle sue mani.

La trama dell’episodio di mercoledì 22 maggio: Tufan invia in forma anonima a Nihan e Kemal dei file audio con la registrazione dell'interrogatorio di Emir a Karen. I due si accorgono che, a questo punto, Emir è consapevole dei loro sospetti, ma non sa che sono stati a loro volta messi a conoscenza della sua consapevolezza. Kemal è deciso a continuare la guerra contro Emir. Nihan, informata del tentato suicidio di Ozan, accorre in ospedale e gli assicura che riporteranno a casa Zeynep. Vildan ha pregato Kemal di farlo per proteggere suo figlio.

La trama dell’episodio di giovedì 23 maggio: Emir arriva in ospedale raggiunto poi da Tufan, preoccupato per il suo capo e deciso a scoprire per lui dove siano stati portati Karen e suo marito. Zeynep, non sapendo dove passare la notte, chiede a Salih di darle accoglienza. Emir sospetta di Tufan. Kemal riceve una telefonata di Salih che lo avverteche Zeynep si trova a casa sua e, quando la va a prendere, la conduce nell'ospedale in cui è ricoverato Ozan a causa del tentato suicidio.

La trama dell’episodio di venerdì 24 maggio: Zeynep spiega al fratello di amare davvero Ozan e che è scappata da casa Sezin per via dei forti screzi con Vildan. Kemal si convince a non ostqacolare l'amore tra i due, la condizione è che la sorella non viva più nella stessa casa di Vildan ed Emir. Galip chiede a Emir di ritirare l'offerta per la casa di Leyla.

La trama dell’episodio di sabato 25 maggio: Kemal cerca di convincere Taner a confessargli la verità ma l'uomo rifiuta di parlare. Emir riesce a fare fuori Karen legando ancora di più il fratello di Kemal a sè: Tarik infatti ha sparato Karen convinto di doversi difendere, uccidendola. Kemal e Nihan si trovano a dover fare una scelta terribile: continuare a vedersi con il rischio di altre tragedie o smettere di frequentarsi, disperati decidono di non vedersi più. Zeynep spinge Ozan a organizzare un ricevimento di matrimonio. Vildan promette di organizzare una festa in famiglia. Leyla rivela a Kemal il dolore immenso per aver perso la sua casa d'infanzia. La donna riceve una telefonata da Galip, che le offre il suo aiuto per riavere la casa, Leyla rifiuta. Vildan si arrabbia per la pubblicazione di un articolo in cui viene rivelato che, presto, verrà organizzato un ricevimento per il matrimonio di Ozan e Zeynep. Quest'ultima va prima da Kemal per invitarlo ma il ragazzo rifiuta per non ferire il padre e la madre. In occasione del ricevimento, Vildan costringe Zeynep a frequentare lezioni per imparare le "buone maniere". Nel frattempo, Kemal e Zehir si recano alla prigione di Maltepe per incontrare Taner. Luomo confessa di essersi addossato la colpa dell'omicidio di Karen.

Neslihan Atagü e Burak Özçivit

Di chi è la colpa dell'omicidio di Karen?: gli episodi di domenica 26 maggio

Nihan comunica a Kemal il suo desiderio di incontrarlo. L'uomo la conduce in un luogo segreto, nel quale le dichiara il suo amore, rifiutando di accettare la clandestinità della loro relazione. Kemal chiede a Zehir di contattare un complice perché si introduca in casa di Tufan. L'uomo assoldato da Kemal fa in modo che Tufan si renda conto di essere spiato dallo stesso Kemal. Tufan ammetterà la sua preoccupazione telefonando a un uomo misterioso. Emir assicura a Tarik che la polizia ha stabilito che il colpevole dell'omicidio di Karen sia suo marito Taner e che lo hanno arrestato. I preparativi per il ricevimento organizzato per festeggiare il matrimonio di Ozan e Zeynep continuano. Kemal decide di non partecipare ma viene convinto da Hüseyin, che ha ricevuto una visita da parte del genero Ozan. La famiglia di Ozan organizza un grande festa per il matrimonio del figlio con Zeynep. Kemal si presenta con Asu. Nihan è sicura che l'uomo che ama sia arrivato insieme a un'altra donna per farla soffrire e, per dimenticare, si ubriaca. Emir spera di poter approfittare delle condizioni della moglie per riuscire a consumare il matrimonio, ma Nihan non cede e gli conferma che non si innamorerà mai di lui. Kemal costringe Tufan a confessare di essere una spia. Intima all'uomo che dirà tutto ciò che sa a Emir. L'unico modo per zittirlo è dirgli chi ha ucciso Karen. Tufan sembra convincersi ma alla fine della serata non gli fornisce un nome ma gli consegna un bigliettino nel quale è scritto l'indirizzo dell'abitazione dell'assassino. Kemal è titubante ma si reca in quel luogo.