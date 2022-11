A che ora esce Elite 6, le nuove puntate in streaming su Netflix: il cast e dove eravamo rimasti Il 18 novembre arriva su Netflix la sesta stagione di Elite. Tante le conferme nel cast della serie spagnola e altrettante le new entry, come gli attori Alvaro De Juana e Ana Bokesa. Ecco a che ora escono gli 8 nuovi episodi.

A cura di Elisabetta Murina

Il 18 novembre arriva su Netflix la sesta stagione di Elite. Gli 8 nuovi episodi saranno rilasciati tutti in contemporanea sulla piattaforma streaming e la storia riprenderà dall'esatto momento in cui si è interrotta. Samuel è morto o è ancora vivo? É con questo dubbio che si era conclusa la quinta stagione. Tante conferme nel cast, come Samuel (Iztan Escamilla), Omar (Omar Ayuso), Rebeka (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amoros) e tante new entry, come Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Ana Bokesa, Alex Pastrana e Ander Puig.

A che ora esce Elite 6 su Netflix

Elite 6 sarà disponibile su Netflix a partire dal 18 novembre. I nuovi episodi saranno 8 in totale e chiunque avrà un abbonamento alla piattaforma streaming potrà guardarli dalle ore 9 di domani. La storia risponderà a molte domande dei fan lasciate in sospeso, come quella sul destino del personaggio di Samuel.

La trama di Elite 6: Samuel è morto?

Elite 5 si è concluso con una scena che ha lasciato una questione irrisolta: Samu è morto? Poco prima si vede Benjamin che viene arrestato, mentre Rebeka e Omar piangono sotto la pioggia per quanto è appena accaduto. Non si vede il momento in cui il ragazzo viene caricato sull'ambulanza nè quello in cui riprende i sensi. Il pubblico è quindi rimasto con il fato sospeso e la domanda troverà risposta nei nuovi episodi. Protagonisti della stagione saranno anche Patrick e Ivan, che hanno scelto di giocare a carte scoperte e vivere quello che c'è tra loro.

Leggi anche Quando esce Wanna in streaming su Netflix: il trailer della docuserie sulla truffatrice italiana

Il cast di Elite 6: chi sono i nuovi personaggi

Nel cast di Elite 6 ci saranno ben 6 nuovi personaggi, che andranno ad aggiungersi a quelli ormai amati e apprezzati dai fan della serie. Si tratta di Alvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pasrana, Carmen Arrufat e Ander Pug (che interpreterà il primo studente trans del noto liceo spagnolo).

Alvaro De Juana e Ana Bokesa, due nuovi personaggi di Elite 6

Come vedere la sesta stagione di Elite in streaming su Netflix

Per poter vedere i nuovi episodi di Elite è necessario avere un abbonamento a Netflix. Oltre che dalla televisione di casa, è possibile accedere al sito della piattaforma streaming anche tramite smartphone, computer o tablet e, una volta inserite le proprie credenziali, si potrà comodamente guardare ovunque la sesta stagione della serie spagnola.