Ecco il menù segreto di Netflix, come accedere a migliaia di film e serie tv nascosti: tutti i codici Sapevate che Netflix ha un menu di contenuti segreti che possono aiutare a scegliere cosa vedere, oltre quello che consiglia l’algoritmo? Ecco la lista di codici per accedere al menu segreto di Netflix.

Sapevate che Netflix ha un menu di contenuti segreti che possono aiutare a scegliere cosa vedere, oltre quello che consiglia l'algoritmo? Si tratta di un vero e proprio catalogo nascosto da richiamare attraverso una serie di codici che fa riferimento al grande schema ad albero dei generi, quando Netflix era ancora un sito di noleggio di DVD. Il catalogo dei generi è davvero preciso con una serie di sottocategorie, per esempio, c'è la possibilità di richiamare una lista di film solo per "Film d'azione con un tocco di romanticismo" oppure "Crime da vedere tutti d'un fiato" e ancora "Da non guardare quando si ha fame". Non si tratta di contenuti censurati, ma dell'intera lista di prodotti disponibili, quelli che l'algoritmo ritiene non essere di nostro gradimento. Le categorie sono in tutto più di 36mila.

Come accedere al menù segreto da browser

Ci sono differenti modi di accedere al menu segreto di Netflix, ma il metodo unico e affidabile per accedervi è attraverso un comune browser web. Il menu segreto, infatti, non è consultabile attraverso le applicazioni per smartphone, tablet e smart tv. Dal browser, una volta che ci si è loggati all'interno di Netflix, si può selezionare un film e digitare il titolo attraverso questo sito: https://www.netflix.com/browse/genre al quale poi va aggiunto un codice segreto. Per esempio, se vuoi guardare solo film di fantascienza sugli alieni, il codice è 3327. Quindi, ecco il link da consultare: https://www.netflix.com/browse/genre/3327.

La lista dei codici segreti

La lista dei codici segreti è in continuo aggiornamento. Questi sono quelli esistenti e che sono attualmente funzionanti.