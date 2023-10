X Factor 2023, Asia prende il posto di Alice che la sfida a colpi di rap: “Io non l’avrei mai fatto” X Factor 2023 ieri sera ha regalato emozioni e colpi di scena: quando Fedez ha deciso di prendere in squadra Asia, Alice ha dovuto lasciare il suo posto. Prima di abbandonare lo studio ha però sorpreso tutti con un’esibizione rap: “Farò una cosa che non è neanche negli schemi del gioco”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera su Sky Uno è andato in onda il primo Bootcamp di X Factor 2023. Fedez e Dargen D'Amico hanno fatto una prima selezione tra i concorrenti a loro assegnati prima degli Home Visit. A far chiacchierare particolarmente i telespettatori lo switch fatto da Fedez sul termine della formazione della sua squadra: quando ha deciso di sostituire Alice Tombola con Asia Leva, l'eliminata ha sorpreso tutti con un'esibizione inaspettata.

Cosa è successo dopo lo switch tra Asia e Alice a X Factor 2023

Alice Tombola è stata la prima a conquistare la sedia dei Bootcamp ieri sera con la sua voce: ha cantato Gli uomini non cambiano di Mia Martini ed ha conquistato il pubblico, Fedez e una standing ovation. È stata sorpassata sul finale, però, da Asia Leva, per volere del giudice. La rapper che aveva anche fatto presente che a Fedez "mancava una come lei in squadra", si è trovata a dover prendere il posto di Alice. Quest'ultima, dopo l'annuncio, ha sorpreso tutti. "Quello che sto per fare non è contro di te" ha sussurrato nell'orecchio della sua collega prima di dichiarare: "Farò una cosa che non è neanche negli schemi del gioco". Alice Tombola si è così esibita a cappella sulla canzone Bang Bang – la stessa cantata da Asia – lasciando i presenti a bocca aperta. "Io non l'avrei mai fatta una cosa del genere", il commento della giovane rapper che ha preso il suo posto.

Alice Tombola torna sui social: "Comunque grazie a tutti"

Alice Tombola dopo la messa in onda è tornata sui social per condividere quanto accaduto. "Grazie comunque a tutti, see you soon" ha scritto come didascalia al post della sua esibizione. "Noi così" ha poi aggiunto a corredo della foto di Asia con il viso sconvolto. "Uno dei momenti più belli" ha scritto come commento all'abbraccio ricevuto da Ambra Angiolini dopo la prima perfromance sulle note di Gli uomini non cambiano di Mia Martini.