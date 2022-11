X Factor 2022, Joelle e i Disco Club Paradiso sono gli eliminati della quinta puntata dei Live Nella quinta puntata di X Factor 2022 ci sono state due eliminazioni. Nella prima manche Joelle, la seconda manche dopo il ballottaggio tra i Disco Club Paradiso e i Tropea, ha visto la sconfitta della prima band.

Una puntata intensa quella di giovedì 24 novembre di X Factor, che dopo due manche al cardiopalma, ha visto l'eliminazione di due talenti piuttosto amati ovvero Joėlle in squadra con Rkomi e i Disco Club Paradiso di Dargen D'Amico. Il quinto live dello show ha visto nuovamente tutti contro tutti, con l'avvicinarsi della finale, prevista tra almeno due appuntamenti, gli aspiranti cantanti in gara sono ormai decimati e a contendersi la vittoria saranno davvero in pochi.

Chi è stato eliminato nella puntata del 24 novembre 2022

Nel corso del quinto live, diviso in due manche ci sono state due eliminazioni, la prima secca a seguito di una votazione, la seconda invece ha visto scontrarsi due talenti di squadre diverse. Nella prima parte della puntata, la meno votata tra le esibizioni è stata quella di Joelle che ha dovuto abbandonare lo show. A seguire, dopo aver superato la seconda manche, c'è stato un'ulteriore scontro tra i Disco Club Paradiso e il gruppo dei Tropea, dove le performance consistevano in un medley dei loro cavalli di battaglia, che ha visto vincere il duo guidato da Ambra Angiolini.

Cos'è successo nella quinta puntata di X Factor

Una puntata non semplice che ha portato in prima istanza a delle eliminazioni secche, ad un passo dalla finale, Joelle, tra le cantanti più brave ha così commentato il suo addio allo show: "Mi dispiace, avevo la canzone che volevo dedicare a mia mamma che è qua. È andata così e sono comunque felice, prima ho pianto, ma so che è solo un punto di partenza, ringrazio Rkomi per essere arrivata fin qui e per tutti i consigli che mi ha dato". La seconda manche, dove i concorrenti in gara dovevano esibirsi accompagnati da un'orchestra di trenta elementi, è stata seguita da un'ulteriore gara che ha visto volare direttamente alla finale il duo dei Tropea, scontratosi con i Disco Club Paradiso che hanno dovuto abbandonare la competizione. La band ha così commentato l'eliminazione: