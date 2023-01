Wilma Goich: “Nikita Pelizon frequenta persone che parlano con i morti, non ha gli occhi buoni” Sono pesanti le ultime frasi pronunciate da Wilma Goich a proposito di Nikita Pelizon nella Casa del Grande Fratello Vip. “Parlavamo di mia figlia e mi ha detto che conosce persone che mettono in contatto (con i morti, ndr). Ma io non ho bisogno di andare a dare fastidio alle anime”.

A cura di Stefania Rocco

Dichiarazioni pesanti arrivano da parte di Wilma Goich nella Casa del Grande Fratello Vip, frasi che riguardano Nikita Pelizon. I video comparsi in rete lo dimostrano: Wilma sostiene che Nikita conosca e consideri affidabili medium che millantano di potersi mettere in contatto con le persone morte. Lo ha raccontato nel corso di una conversazione con Sarah Altobello e Oriana Marzoli poche ore fa.

Wilma Goich: “Nikita ha uno sguardo che non mi piace”

“Stava in veranda appiccicata a Daniele, gli faceva i grattini e gli toccava i capelli. Poi con lo sguardo mi fissava. Lo faceva come dispetto a me”, ha detto Wilma nella prima parte del suo racconto. Sostiene che Nikita si avvicini apposta a Daniele Dal Moro (coinquilino del quale la cantante si è detta innamorata) per provocare la sua gelosia, senza riuscirci: “Ma che dispetto pensa di farmi? Un’altra volta mi guardava fissa negli occhi mentre Daniele dormiva e lei gli faceva i grattini in testa. Ha uno sguardo che non mi piace. Ha uno sguardo di sfida”.

Secondo Wilma Goich, Nikita Pelizon frequenterebbe i medium

Wilma ha quindi aggiunto che sarebbe stata la stessa Niklita a riferirle di conoscere medium che sostengono di parlare con i morti: “Mai guardare negli occhi le persone cattive o che ti sfidano, perché ti trasmettono quello che vogliono. E lei lo sa. Perché lei frequenta queste persone che fanno queste cose. L’altra sera parlavamo di mia figlia che è morta e le è scappato e mi ha detto ‘io conosco delle persone che ti mettono in contatto con…’. Io le ho detto subito ‘intanto non lo farei mai e poi non ci credo’. Per me quelli hanno dei trucchi e prendono in giro i genitori come me. Non andrò mai da questi soggetti. E lei insisteva dicendo ‘ti assicuro che sono persone affidabili’. Saranno come dice lei, ma io non lo farò mai e punto! Io vado a letto e dico le mie preghiere e basta”.

Wilma Goich: “Non ho bisogno di andare a dare fastidio alle anime”

“Non ho bisogno di mettermi in contatto con mia figlia. Che poi ce l’ho dentro di me, io la sento sempre accanto. Non ho mica bisogno di andare a dare fastidio alle anime. Non mi piacciono queste cose. Due sere fa Nikita mi ha detto queste cose. Lei frequenta queste cose. Bisogna diffidare di queste persone che hanno questo magnetismo. Ho sensazioni che non mi piacciono e lo dico dall’inizio. Non ha gli occhi buoni”, ha concluso la cantante che ha quindi provato a spiegare in questi termini i motivi della sua antipatia nei confronti della coinquilina. Per il momento, non sono ancora comparsi in rete video che confermino la presunta confidenza di Nikita riferita da Wilma.