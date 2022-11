Il confronto tra Wilma Goich e Nikita Pelizon: “Accarezzavi Daniele e mi guardavi con aria di sfida” Wilma Goich e Nikita Pelizon hanno avuto un confronto dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 novembre.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 28 novembre ha concesso ampio spazio all'amicizia affettuosa tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. La cantante è stata anche accusata di avere rivolto frecciatine al vetriolo alle donne che si avvicinavano al gieffino, tra loro anche Nikita Pelizon. Quest'ultima ha avuto un confronto con Wilma dopo la puntata.

Il confronto tra Nikita Pelizon e Wilma Goich

Nikita Pelizon ha chiesto a Wilma Goich come si comporterebbe se Daniele Dal Moro dicesse di non vedere la differenza d'età come un ostacolo alla loro relazione. La cantante ha replicato: "Metterei 750 mila pesi su quello che lui dice, proprio perché sono già stata con uomini più giovani di me, lo so cosa vuol dire. Io non immagino un rapporto con Daniele, per me il rapporto con lui è quello che c'è adesso". A questo punto, è intervenuta Patrizia Rossetti che l'ha redarguita: "E allora non devi fare la gelosa". Goich prima ha sostenuto di non essere gelosa, poi ha aggiunto:

Nikita mi guardava con aria di sfida, mentre gli accarezzava prima i capelli e poi le orecchie. Perché ho pensato che mi stesse sfidando? L'ho presa così. Poi ho fatto finta di niente, perché io sono vergognosa davanti a certe cose. Sembrava che volessi essere possessiva nei suoi confronti. Non ho avuto la forza di venire a dirtelo.

I dubbi su Daniele Dal Moro

Patrizia Rossetti, poi, ha fatto notare a Wilma Goich che Daniele Dal Moro non ha detto chiaramente cosa pensi del loro rapporto: "È stato chiaro fino a un certo punto, non sorride mai, è sempre chiuso. Non fa un sorriso per sdrammatizzare. Questo è un amore diverso, un'alchimia, una magia, l'incontro di due anime. Lui non è che non dica delle cose vere, lui non dice e basta e questo può essere frainteso". Anche Attilio Romita si è mostrato d'accordo con Patrizia Rossetti: "Non ha fatto mai un sorriso. In questo racconto mancano le battute. Quando parlerai in confessionale chiarisci, non è che questi devono speculare su questa roba". Wilma Goich ha concluso ribadendo di avere già avuto una relazione con un uomo più giovane e di essersi resa conto che non può funzionare: "Ho avuto una relazione con un ragazzo di 20 anni più piccolo e gli dicevo: "Ma che ti racconto se quando sei nato, io ero già sposata? Gli dicevo così".