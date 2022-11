GF Vip, Daniele Dal Moro: “Tra me e Wilma solo amicizia, lei lo sa”, il chiarimento dopo la diretta Daniele Dal Moro ammette con fermezza che il suo rapporto con Wilma Goich non può essere null’altro che un’amicizia, nonostante si stia ricamando su una possibile storia tra loro.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ipotetica ship tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich non potrà diventare nulla di più, parola dell'ex tronista di Uomini e Donne che, dopo la puntata di lunedì 28 novembre del Grande Fratello Vip, si è confidato con Micol Incorvaia, parlando del fatto che il legame venutosi a creare con la concorrente è per lui solo un'amicizia.

Daniele Dal Moro chiarisce sul flirt con Wilma

Alfonso Signorini ha provato a ricamare sulla storia tra Daniele e Wilma, stuzzicando i due e parlando anche del bacio scoccato in confessionale, ma a parte la volontà di confermare l'affetto che provano l'uno dell'altra, non c'è stato spazio per altro, anzi la cantante ha dichiarato candidamente: "Non pretendo nessuna storia". Commentando quanto avvenuto in puntata, dove Dal Moro si è scagliato in difesa di Micol Incorvaia contro Patrizia Rossetti, fedele compagna di cattiverie proprio con la Goich, il gieffino rivela alla sorella di Clizia:

Sono molto legato a lei e mi dispiace quello che è successo stasera a lei con la storia di Patrizia. Però ti assicuro che quando è da sola senza la Rossetti Wilma è diversa. Se lei si sta illudendo? Ma no non credo proprio. Pensi che lei non lo sappia che con me non potrebbe avere nulla di più di un’amicizia? Spero che lei lo sappia e lo sa. Non è una sprovveduta. Perché tra noi potrebbe esserci solo questo.

La gelosia di Wilma Goich

Anche in puntata, però, si è toccato un argomento piuttosto spinoso, ovvero la gelosia di Wilma Goich nei confronti di tutte coloro che si avvicinano a Dal Moro, un moto che le ha fatto fare due o tre scivoloni con delle concorrenti che, in fin dei conti, sono delle ragazze. Daniele, però, rigira la questione dicendo: