Wax sconfitto ad Amici 2023, le prime parole dopo l’uscita: “È finita” Wax commenta il terzo posto ottenuto ad Amici 2023. “È finita”, ha scritto il cantautore allievo di Arisa. La vittoria è andata al ballerino Mattia Zenzola.

A cura di Stefania Rocco

Wax, cantautore e allievo di Arisa ad Amici 2023, ha concluso la sua avventura nel talent show condotto da Maria De Filippi guadagnando il terzo posto. Giovanissimo artista, ha affidato a Witty Tv le prime parole pronunciate al termine della finalissima. Quello di Wax è soprattutto un messaggio di ringraziamento rivolto a quanti lo hanno sopportato e a chi gli ha consentito di vivere questa straordinaria esperienza formativa.

Wax: “In finale parlavano solo le emozioni”

“È finita, mi sono girato e ho detto è finita perché doveva finire prima o poi. Sono qua da settembre, c’è una data di scadenza anche qua”, ha dichiarato Wax di fronte alle telecamere del talent show, “Sono veramente contento perché sono entrato con una testa e sono uscito sempre con la mia testa, ma migliorato al 100%. Devo ringraziare un sacco di persone, tutte quelle che lavorano dietro e che ho incontrato qua. Sono riuscito a costruire delle amicizie molto vere e ora è finita nel modo penso più bello che poteva succedere. Ho cantato e ho dato su 100, 1000 ve lo assicuro, perché mi sentivo matto. Hai presente quando ti senti matto? Non lo so non capivo niente, parlavano solo le emozioni, anche con il corpo”.

La classifica finale di Amici 2023

Amici 2023 si è concluso con la vittoria di Mattia Zenzola, ballerino e allievo di Raimondo Todaro che ha avuto la possibilità di tornare in trasmissione dopo l’infortunio che lo scorso anno lo costrinse ad abbandonare il programma a un passo dal serale. Quest’anno, con 12 mesi di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, Mattia ha ottenuto la sua rivincita. Grazie al voto espresso dal pubblico a casa, il ballerino ha alzato la coppa del talent show, guadagnando il primo posto. Seconda posizione per Angelina Mango, cantante e interprete straordinaria, figlia dell’indimenticato Mango. Terzo posto per Wax seguito da Isobel Kinnear, ballerina voluta da Alessandra Celentano che, grazie all’indiscutibile talento, è riuscita a ottenere ben tre contratti di lavoro.