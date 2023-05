Isobel dopo la vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 2023: “Sono fiera di me stessa” Isobel Kinnear rivendica il percorso che le ha consentito di arrivare fino alle finale di Amici 2023, vinta dal collega Mattia Zenzola: “Sono fiera di me stessa, questo è solo l’inizio”.

A cura di Stefania Rocco

Isobel Kinnear non è riuscita a vincere Amici 2023 nonostante l’indiscutibile talento ma la notevoli qualità dimostrate nella danza le hanno consentito di lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi con una manciata di contratti già in tasca. A poche ore dalla finalissima che ha incoronato vincitore Mattia Zenzola, la ballerina ha registrato una breve intervista per Witty Tv nella quale si p detta soddisfatta del suo percorso.

Le prime parole di Isobel dopo Amici 2023

“Sono molto contenta per come ho ballato. Se c’è una cosa che ho imparato qui ad Amici è che posso essere fiera di me stessa. E stasera sono molto fiera di me stessa”, ha spiegato Isobel, grata ad Amici per l’opportunità ricevuta, “ Ho imparato che Amici esiste quando avevo 15 anni e da quel momento era il mio sogno come ho detto un sacco di volte e però è la verità! Voglio dire a me stessa ‘mai smettere di credere ai tuoi sogni e mai permettere a una persona di dire che non è possibile. Tutto è possibile in questo mondo!’. Per avere la possibilità di partecipare ad Amici, Isobel ha lasciato l’Australia, suo paese di origine, e si è trasferita temporaneamente in Italia. Una scelta che la ballerina non rimpiange:

L’ho detto forse cento volte però non mi aspettavo di essere qui in Italia, vivendo il mio sogno con gli amici. Non ci credo che siamo arrivati alla fine, però sinceramente spero che questo sia solo l’inizio. Ringrazio tutti voi per aver vissuto questa esperienza. Non potrei essere più felice. Secondo me un pezzo del mio cuore sarà sempre qui perché Amici rappresenta tutto per me. Il mio passato ma anche il mio futuro.

I contratti di danza ottenuti da Isobel ad Amici

La ballerina non lascia il talent show a mani vuote. La partecipazione al programma le ha consentito di essere notata da decine di compagnie di ballo, alcune delle quali hanno deciso di offrirle un contratto. Paolo Pecoraro, Ceo dell’agenzia AMCK Dance ha offerto alla ballerina un contratto della durata di due anni. Matteo Forte l’ha invece invitata a partecipare alle fasi finali dell’audizione Chicago, il musical per il ruolo di Roxie. Dalla Spagna è invece arrivata la proposta di Tony Martin che ha offerto a Isobel un contratto di sei mesi per il musical Chorus Line. “Sono senza parole in italiano e in inglese”, ha commentato la ballerina tra le lacrime.