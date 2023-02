Victoria Cabello torna in tv con uno show tutto suo, al suo fianco ci sarà Paride Vitale Il progetto di un nuovo programma cucito addosso a Victoria Cabello era nell’aria dallo scorso anno. Sky ha deciso di affidarle una prima serata su Tv8, uno show sul tema del viaggio, nel quale verrà accompagnata dall’amico fidato Paride Vitale: insieme hanno vinto l’ultima edizione di Pechino Express.

A cura di Giulia Turco

Victoria Cabello torna in tv con un programma tutto suo in prima serata su Tv8. Dopo la vittoria a Pechino Express si rinnova la coppia con Paride Vitale, amico e collegacon il quale la conduttrice ha da sempre un’intesa vincente. Torna ancora una volta il tema del viaggio che sarà, in stile Cabello, rigorosamente non convenzionale.

Il nuovo programma in prima serata su Tv 8

La notizia, d’altronde, era nell’aria già dallo scorso anno, per la gioia dei fan che non vedevano l’ora di vederla tornare sul piccolo schermo. Con la presentazione dei nuovi palinsesti infatti, Sky si sarebbe decisa ad affidare a Victoria Cabello un programma scritto su misura per lei, complice un’esperienza rivelata vincente, in tutti i sensi, a Pechino Express. Al pubblico piace il tema avventura, ma piace soprattutto l’idea di un ritorno in grand stile di Victor Victoria, mancata persino troppi anni dal palinsesto. Ancora scarseggiano i dettagli sul nuovo show, che possiamo anticipare andrà in onda in prima serata a partire da maggio 2023.

La lontananza dalla tv e la malattia a di Lyme

Era da tempo che Victoria Cabello custodiva in un cassetto il desiderio di sperimentare e l’idea di tornare in tv con un programma nuovo, diverso dal già visto. Pensieri e progetti ai quali ha lavorato durante una lunga pausa dalla televisione, imposta nel 2017 a causa del morbo di Lyme. Lo ha definito come “un periodo molto debilitante”, in un’intervista a La Stampa. “Avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata”, ha spiegato. “Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”, si è confidata più di recente, poco prima di partecipare a Pechino Express. A proposito del suo ritorno in conduzione, aveva anticipato: "Me lo chiedono davvero in tanti. Mi piacerebbe, ma dico anche che mi divertirebbe ripensare ad altro, chessò, ad una trasmissione di televendite", aveva scherzato glissando domande più precise. "Oppure diventare direttrice di rete di un qualunque canale ma solo nelle ore notturne".