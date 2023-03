“Vi svelo chi vince il Grande Fratello Vip 2023”, le previsioni di Fabrizio Corona L’ex paparazzo è convinto della vittoria di Edoardo Tavassi al GFVip: “C’è un perché e non si tratta di un complotto”, spiega su Telegam. Ma stando alle previsioni dei bookmakers la finale del reality andrà diversamente.

A cura di Giulia Turco

La finale del Grande Fratello Vip è ormai alle porte: lunedì 3 aprile scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione, che sul finale è stata vittima di una stretta editoriale da parte di Mediaset. Secondo Fabrizio Corona non ci sono dubbi su chi porterà a casa il primo posto al reality.

Chi vince il GFVip secondo Fabrizio Corona

L’ex re dei paparazzi ha attirato l’attenzione dei suoi seguaci su Telegram dove, nel corso di una diretta, ha fatto un pronostico sulla finale di questo Grande Fratello Vip. “Vi svelo in anteprima il vincitore del Grande Fratello Vip”, ha fatto sapere. “È Edoardo Tavassi”, è convinto. “C’è un perché: non si tratta di un complotto, bensì del fatto che ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui”, spiega Corona. Il romano classe 1985, è il fratello di Guendalina Tavassi, reginetta dei reality, e ha alle spalle un’esperienza non altrettanto fortunata all’Isola dei Famosi, che ha dovuto lasciare prima del tempo per via di un infortunio. La vittoria al GFVip potrebbe essere per lui un’importante rivincita.

Il vincitore del GFVip secondo i bookmakers

La vittoria di Tavassi fino a qualche settimana fa era data praticamente per scontata dai bookmakers, ma dopo gli ultimi sviluppi la classifica ha subito alcune variazioni. Secondo i principali siti di scommesse infarti, a giocarsi il primo posto saranno Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. L'influencer sudamericana è apprezzatissima dal pubblico per la sua spontaneità e sembra essere al momento la preferita in assoluto, nonostante sia entrata nella casa con il programma già in corsa. Fa un passo indietro, secondo i sondaggi, Nikita Pelizon, data al terzo posto secondo le classifiche aggiornate. Seguono Micol Incorvaia, coinvolta nell'affaire amoroso con Tavassi, e subito dopo Giaele De Donà. Con un notevole distacco poi ci sono Alberto De Pisis e Milena Miliconi, che è la meno scelta dal pubblico stando ai sondaggi.