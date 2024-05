video suggerito

Valeria Golino contro Giorgia Meloni: “La prima donna presidente è stata un’occasione sprecata” La regista e attrice, ospite di Otto e mezzo, ha criticato la Presidente del Consiglio: “Non ho votato per lei, penso che sia stata un’occasione sprecata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valeria Golino è stata la grande protagonista della puntata di Otto e mezzo di venerdì 24 maggio. Nel salottino di Lilli Gruber campeggia, in un parterre squisitamente privo di contraddittorio, il fascione: "Giorgia Meloni: "O la va o la spacca" in relazione alle parole del leader al Festival dell'Economia di Trento sul premierato. In studio non ci sono voci contrarie alla narrazione "gruberiana": Rosy Bindi, Massimo Gramellini e, per l'appunto, l'attrice e regista che commenta l'operato della Presidente del Consiglio: "Mi sento, oggi, che sia stata un'occasione sprecata per una politica donna".

Le parole di Valeria Golino su Giorgia Meloni

Valeria Golino ha dichiarato a una gongolante Lilli Gruber di avere l'impressione che Giorgia Meloni abbia finito col rappresentare un'occasione sprecata come "donna in politica":

Avere una Presidente del Consiglio donna era molto auspicabile, lei è una politica e non sa di che cosa parla e ho sperato che, pur non essendo quello che avrei voluto, fosse diversa. Mi sento, oggi, che sia stata un'occasione sprecata per una politica donna. La penso così per la politica verso le donne, che riguardano noi personalmente.

"I suoi contenuti non mi rappresentano"

"La sua comunicazione è efficace?", chiede Lilli Gruber e Valeria Golino risponde: "Ha un modo di comunicare che può arrivare alle persone, come sembra. Io divido le persone da quello che sembrano rispetto ai contenuti. Sono contenuti che non mi rappresentano e che a volte non mi rappresentano". Anche Rosy Bindi ha detto la sua: "Gli parte l'acceleratore di tanto in tanto. Ogni tanto si dimentica di essere in Parlamento, di essere al G7 e ritorna a essere capo del partito. La destra al Governo sta facendo quello che ha sempre preparato, distruggere gli ottant'anni precedenti". Valeria Golino replica: "Lei non è la prima a essere così, è figlia di tanti anni di vittimismo".