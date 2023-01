“Vado a comprare la noce moscata”, Ilenia Pastorelli scherza Amici a VivaRai2 L’attrice scherza sul caso noce moscata a VivaRai2 da Fiorello. La vicenda accaduta a capodanno ad Amici si conferma un caso che è andato oltre i confini del talent.

A cura di Andrea Parrella

Quello della noce moscata è diventato un vero e proprio caso nelle ultime settimane. Quanto accaduto a capodanno ad Amici, dove gli alunni della scuola di Maria De Filippi avrebbero assunto la spezia in quantità spropositate per sperimentarne i presunti effetti allucinogeni. Una parola chiave, noce moscata, che indipendentemente dalle conseguenze interne al programma è uscita dalla scuola di Amici per diventare veicolo di ironia e sarcasmo in altri contesti televisivi.

La battuta di Ilenia Pastorelli a VivaRai2

Giorni faera arrivata al Grande Fratello Vipe nelle ultime ore anche a VivaRai2 è stata menzionata. Lo ha fatto Ilenia Pastorelli, l'attrice romana ospite del programma mattutino di Fiorello, che ha scherzato proprio sulla vicenda con un semplice e breve accenno. Passando in bicicletta all'esterno del glass, con tanto di cestino, ha salutato i conduttori come se stesse passando lì per caso. "Io vado a comprare la noce moscata", ha detto, suscitando una reazione divertita in studio.

Cosa è successo a capodanno ad Amici

Ma perché da qualche giorno la noce moscata ha ampiamente valicato i confini delle conversazioni sulla cucina, finendo nel dibattito televisivo? La questione riguarda appunto Amici 22 e quanto accaduto durante la notte di Capodanno, quando gli allievi della scuola hanno organizzato un party in casetta e durante la festa, stando alle ricostruzioni emerse in queste settimane, avrebbero cercato su Youtube un metodo per "sballarsi" con ingredienti artigianali. Avrebbero così trovato la ricetta della noce moscata e dopo averla assunta avrebbero accusato, secondo quanto riportato da Dagospia, "piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l'ospedale". La produzione sarebbe venuta a conoscenza del gesto solo nei giorni successivi, avrebbe deciso però di non diffondere il video che dimostra i fatti – mostrato solo agli insegnanti – per proteggere i colpevoli ma anche per il rischio emulazione, essendo il pubblico del talent show prettamente giovane.