Il caso “noce moscata” di Amici arriva nella casa del GF Vip, cosa sanno i concorrenti del reality “Dopo Capodanno gli italiani scoprono le proprietà allucinogene della noce moscata”, così Edoardo Donnamaria ha introdotto l’ormai famoso “caso della noce moscata ” di Amici nella casa del GF Vip. I concorrenti ne hanno parlato durante una serata giochi, mostrando di non conoscere le proprietà della spezia. “Oddio questa è falsa!”, ha detto Davide Donadei.

Il caso "noce moscata" di Amici arriva al Grande Fratello Vip. I concorrenti, durante il loro GF Game Night, hanno affrontato l'argomento che ormai da settimane impazza sui social, cioè quanto successo nella scuola di Maria De Filippi durante la notte di Capodanno, dove pare che alcuni allievi abbiano usato la spezia per "sballarsi".

Cosa hanno detto i Vipponi sul "caso noce moscata"

Durante il GF Game Night, la serata giochi che i Vipponi organizzano ogni giovedì sera nella casa, si è parlato dell'ormai famoso "Capodanno Gate". A condurre il consueto appuntamento sono stati Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis, che hanno rivolto a Davide Donadei una una serie di domande su fatti successi fuori dalla casa ultimi tempi, di cui si presuppone siano stati informati dalla produzione. Dopo il libro di Harry e il "caso" della bidella pendolare Napoli-Milano, è stata la volta del "caso noce moscata". "Caro Davide, dopo Capodanno gli italiani scoprono le proprietà allucinogene della noce moscata. Vero o falso?", ha chiesto Donnamaria al concorrente, senza fare riferimenti però ad Amici. Davide è rimasto sorpreso, tanto che ha risposto: "Le proprietà allucinogene? Oddio questa è falsa!”. É intervenuto quindi Edoardo Tavassi, che ha scherzato: "E lui ora ci dirà ‘eh vabbè l'ho fumata io'". Poi la frase del conduttore: "Comunque era vera hai sbagliato", che conclude l'argomento. Sembra quindi che i Vipponi non fossero a conoscenza della pericolosità della spezia né del riferimento al programma di Amici, dove i fatti sono avvenuti

Cosa è successo a Capodanno nella casetta di Amici

A provare a dare una risposta a quanto accaduto davvero ad Amici durante la notte di Capodanno ci ha pensato Dagospia. Dopo settimane di teorie sui social riguardanti un uso scorretto della noce moscata, il sito di Roberto D'Agostino conferma questa versione e fornisce ulteriori dettagli. Durante la festa organizzata in casetta, i ragazzi avrebbero cercato su Youtube un metodo per "sballarsi" con ingredienti artigianali e avrebbero così trovato la ricetta della noce moscata. Dopo averla assunta alcuni di loro avrebbero accusato "piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l'ospedale". La produzione sarebbe venuta a conoscenza del gesto solo nei giorni successivi e avrebbe deciso di non diffondere il video, che dimostra i fatti, per proteggere i colpevoli ed evitare il rischio emulazione.