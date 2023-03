Urla tra Daniele e Oriana nella notte al GF Vip, la regia censura l’audio e inquadra il giardino Nuova lite dai toni accesi nella Casa del GF Vip. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno litigato aspramente subito dopo la puntata del 9 marzo. La regia ha scelto di censurare audio e video della scena, prima inquadrando in giardino e poi facendo partire la musica per coprire le voci.

A cura di Stefania Rocco

La Casa del Grande Fratello Vip continua a essere una polveriera. Dopo la puntata del 9 marzo, segnata dalla squalifica di Edoardo Donnamaria, allontanato per gli atteggiamenti avuti con la fidanzata Antonella Fiordelisi, sono Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli a finire sotto la lente di ingrandimento. Al termine di un duro confronto in puntata (confronto che ha visto il concorrente veneto pronunciare una frase discutibile proprio a proposito della venezuelana), Dal Moro e Marzoli hanno continuato a discutere. Sotto accusa l’atteggiamento di Daniele, accusato da Oriana di non essere affettuoso nei suoi confronti. Una volta terminata la diretta, Oriana ha tentato l’ennesimo confronto con Daniele ma l’uomo si è rifiutato di parlarle. La venezuelana non si è arresa e ha continuato a esporre le sue ragioni, cosa che ha provocato la furia di Dal Moro. Ne è nata una lite che la regia del GF Vip ha deciso di censurare.

La censura del GF Vip, musica nella Casa per coprire le voci

La regia del Grande Fratello, nel rispetto della linea di pulizia nei contenuti voluta dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ha immediatamente compreso la direzione imboccata da Daniele e Oriana e, per evitare di trasmettere l’ennesima lite, ha deciso di spegnere le telecamere sulla Casa. Entrambe le regie hanno inquadrato il giardino, evitando così di trasmettere le immagini della lite tra i due. Ma quando le urla hanno raggiunto un volume tale da diventare chiaramente udibili in giardino, nella Casa è partita la musica, un espediente pensato per evitare che gli spettatori ascoltassero quanto i due, in ogni concitati, si stavano dicendo.

Micol Incorvaia preoccupata: “Urla e parolacce”

L’espediente pensato dalla regia per coprire le urla è stato parzialmente vanificato da Micol Incorvaia che, dopo la lite tra Oriana e Daniele, si è detta preoccupata. Una preoccupazione palesata proprio con Marzoli alla quale, come riportato da Biccy, ha detto: “Amore, le urla, le parole…”. “Adesso non so nemmeno se si può più urlare. Ma dici per me o per lui?”, ha chiesto Oriana. “No amore, tu no, io adesso parlo di lui. Guarda che lui ha proprio detto delle parolacce. Sì, Daniele. Amo sto parlando di lui”, ha risposto Micol.