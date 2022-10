Urla nella notte al GF VIP, Elenoire Ferruzzi litiga con gli autori in confessionale: “Vaffanc*lo” Nella notte Elenoire Ferruzzi avrebbe litigato con gli autori in confessionale, il video che riprende il momento in cui si sentono le urla è virale su Twitter: “Ma vaffanc*lo” le parole dell’influencer che sarebbe infuriata per l’ennesimo due di picche ricevuto, stavolta da Daniele Dal Moro.

A cura di Gaia Martino

Riflettori puntati su Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello VIP. L'astio verso Nikita Pelizon, alla quale non ha nascosto il suo sdegno con diversi gesti che hanno sollevato l'indignazione sui social, e i sentimenti non corrisposti per Daniele Dal Moro hanno reso la concorrente piuttosto nervosa, tanto da far intervenire gli autori. Nella notte l'avrebbero chiamata in confessionale ma qualcosa sarebbe andato storto, un video che circola su Twitter mostra il momento in cui l'influencer urla e sbotta: "Ma vaffanc*lo".

Cosa è successo nella notte

Nella notte Elenoire Ferruzzi avrebbe litigato con alcuni autori del GF VIP in confessionale. La concorrente è rimasta delusa dal comportamento di Daniele Dal Moro, non crede che tra loro ci sia soltanto un'amicizia così come il ragazzo professa. Si tratterebbe della seconda delusione, dopo quanto accaduto con Luca Salatino, e così ieri avrebbe minacciato di abbandonare il reality. Dopo essersi sfogata con alcuni inquilini, sarebbe stata chiamata nella stanza rossa. Qualcosa però sarebbe andato storto perché una telecamera dal giardino ha ripreso il momento in cui Antonino rientra in casa: come sottofondo le urla di Elenoire che avrebbe sbottato contro gli autori. "Io no e allora ho travisato, ma vaffanc*lo".

Mentre circola il video delle urla, altri utenti Twitter hanno raccontato cosa sarebbe accaduto nelle ultime ore. Gli autori avrebbero chiamato anche Antonino in confessionale per tentare di calmare la Ferruzzi, "Ma come io? Un attimo" avrebbe detto l'hair stylist prima di raggiungere la sua inquilina.

La furia di Elenoire Ferruzzi dopo l'ennesimo due di picche

Ad aver alterato Elenoire Ferruzzi è stato il due di picche ricevuto da Daniele Dal Moro. Dopo il feeling con Luca Salatino, poi svanito, l'influencer si è invaghita dell'ex tronista di Uomini e Donne il quale però non ricambia allo stesso modo. "Quell'altro c'era la ca*zata che era fidanzato, questo invece qual è la ca*zata?" lo sfogo della Ferruzzi che sentirebbe su di sé il pregiudizio di essere trans. "Amica di sto ca*o, gli tiro un ceffone. A costo di andarmene".

Marco Bellavia ha chiesto la squalifica per Elenoire

Elenoire Ferruzzi sta facendo discutere per il suo comportamento, in particolare per i segnali che lancia contro Nikita Pelizon. Oltre ad aver sputato per terra dopo il passaggio della sua inquilina, l'ha accusata di "portare sfortuna", poi ancora ha insultato il suo naso. Frasi e gesti che hanno scatenato l'indignazione sui social, anche quella di Marco Bellavia, ex concorrente che ha lasciato il reality in preda ad un crollo psicologico e vittima di bullismo. "Dopo quel che ho visto voglio sbilanciarmi e consigliare Elenoire Ferruzzi squalificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui" le sue parole su Twitter.