video suggerito

Uomini e Donne, oggi e domani in onda lo speciale Temptation Island: in studio Filippo Bisciglia e le coppie Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, su Canale 5, Uomini e Donne non andrà regolarmente in onda con una puntata dedicata al trono over. Al suo posto due appuntamenti speciali dedicati a Temptation Island 2024, con Maria De FIlippi e Filippo Bisciglia in studio. I protagonisti dell’ultima edizione avranno modo di parlare faccia a faccia dell’esito del loro percorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre Uomini e Donne non andrà in onda regolarmente con una puntata dedicata al trono Over. Su Canale 5, a partire dalle ore 14.45, ci sarà spazio per due appuntamenti speciali del programma, che avranno come protagonisti le coppie di Temptation Island 2024. Oltre a Maria De Filippi, in studio il conduttore Filippo Bisciglia. Sarà un viaggio nei sentimenti che per la prima volta continua anche lontano dal falò e arriva davanti alle telecamere del dating show.

Nello studio di Uomini e Donne va in onda uno speciale dedicato a Temptation Island

Accendendo la tv alle 14.45 di oggi (23 ottobre) e di domani (24 ottobre), i telespettatori non troveranno in onda una puntata regolare di Uomini e Donne. Nessun tronista e corteggiatore, ma due appuntamenti speciali dedicate a Temptation Island 2024. Per la prima volta in studio ci saranno infatti le coppie protagoniste dell'ultima edizione del programma, che avranno modo di parlare faccia a faccia dell'esito del loro viaggio nei sentimenti. Ci sarà anche Filippo Bisciglia ad accompagnare ancora ognuno di loro, al fianco della padrona di casa Maria De Filippi.

Cosa è successo alle coppie di Temptation Island un mese dopo

Martedì 22 ottobre è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island 2024, che ha mostrato a che punto sono le coppie un mese dopo la fine del programma. Solo Diandra e Valerio, Sara e Fabio sono rimasti insieme. Gli altri protagonisti hanno scelto di prendere strade separate. Millie ha fatto sapere di amare ancora Michele, ma ha deciso di non voler tornare con lui visti i precedenti. Titty invece non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi ad Antonio, che ha raccontato di non averla vista e di considerarla al massimo solo come un'amica. Anna ha raccontato che Alfred ha tentato di recuperare il rapporto ma per lei non c'è stato verso di trovare un punto di incontro. Infine Alfonso ha precisato che è stata Federica a prendere la decisione di non tornare più insieme.