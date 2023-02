Una Pezza di Lundini non è più nei progetti della Rai, il programma non tornerà in primavera In occasione del lancio dei palinsesti della scorsa estate, Rai aveva smentito categoricamente Fanpage.it rispetto alla cancellazione del programma di Lundini, spiegando che Una Pezza sarebbe tornato nella primavera 2023. Nei palinsesti della prossima primavera, tuttavia, Una pezza di Lundini non c’è.

A cura di Andrea Parrella

Una pezza di Lundini non andrà in onda nella stagione 2022-2023. È una non Notizia, in realtà, una scontatezza, ipotesi che non era mai stata in piedi come si poteva evincere dalla presentazione dei palinsesti Rai della scorsa estate, quando uno dei progetti più interessanti tra quelli proposti da Rai negli ultimi anni, era di fatto sparito dalle previsioni, non menzionato dai nuovi direttori di genere, praticamente cancellato, come il gergo dei palinsesti Tv vuole si dica.

Una Pezza di Lundini cancellato, la risposta della Rai a giugno

Sulla cosa, qualcuno lo ricorderà, era nato un caso. In risposta ad un articolo pubblicato da Fanpage.it, che sottolineava questa scelta editoriale passata sostanzialmente sotto silenzio, rimarcando come a Lundini non fosse stato riservato spazio alcuno per i mesi a venire, la Rai aveva ribattuto con una nota piuttosto decisa in risposta all'articolo. Nel comunicato veniva smentita la cancellazione del programma e si leggeva che Una pezza di Lundini non fosse stato incluso nei palinsesti autunno-inverno, ma che avrebbe avuto uno spazio in primavera:

Diversamente da quanto scritto nell’articolo “Una Pezza di Lundini cancellato, la Rai ferma un progetto che ha cambiato qualcosa in Tv”, il programma in questione non è stato cancellato e rientra tra i progetti della prossima stagione televisiva, quella inverno-primavera 2023. Semplicemente, la trasmissione non rientra nella stagione autunno-inverno 2022 e così era previsto senza che sia intervenuto alcun cambiamento.

Si era generato un certo dibattito intorno al sopracitato articolo di Fanpage.it, considerato un azzardo, nonostante si trattasse di un commento più che una notizia, un editoriale che constatava l'evidente assenza di Una pezza di Lundini nei palinsesti legandola al silenzio totale della Rai in merito a un progetto che ha fortemente influito sul linguaggio televisivo negli ultimi anni, dimostrandosi capace di risultati molto interessanti sull'online e piattaforma, come ha raccontato la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli in una recente intervista.

L'assenza di Una Pezza di Lundini dai palinsesti primaverili Rai

I palinsesti Rai per la prossima primavera confermano l'assenza di Una Pezza di Lundini, senza menzione alcuna. Contattata l'azienda nel merito della questione, non emergono particolari elementi di novità rispetto a quanto si può dedurre dai listini presenti sul sito di Rai Pubblicità. Difficile anche capire a quale giurisdizione apparterrebbe il programma di Lundini nel novero della nuova organizzazione per generi della Rai.

Alle notizie di presunta cancellazione della scorsa estate poi seguite le parole dello stesso Lundini, che aveva fatto presente si trattasse di una scelta condivisa, data una stanchezza del programma che solo una pausa avrebbe potuto eventualmente risolvere: "Non poteva diventare un prodotto per fare ascolti", aveva detto a Fanpage.it. Se all'ideatore di Una Pezza di Lundini, Giovanni Benincasa, è stato dato spazio su RaiPlay dove ha portato l'ottimo La Conferenza Stampa, non si può dire lo stesso per Lundini. Il comico, pur conservando il suo ruolo a Radio 2, sta vivendo un anno sabbatico televisivo, al netto dell'apparizione come ospite nello stesso programma di Benincasa.