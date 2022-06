La Rai sull’assenza di Una Pezza di Lundini dai palinsesti 2022-2023: “Non è stato cancellato” Dopo la presentazione dei palinsesti Rai 2022-2023 l’azienda puntualizza sul destino di Una Pezza di Lundini: “La trasmissione non rientra nella stagione autunno-inverno 2022 e così era previsto senza che sia intervenuto alcun cambiamento”.

A cura di Andrea Parrella

In seguito all'articolo di Fanpage relativo all'assenza del programma Una Pezza di Lundini dai palinsesti Rai 2022/2023, riportiamo la nota di precisazione che la Rai ci ha inviato in queste ore:

Diversamente da quanto scritto nell’articolo “Una Pezza di Lundini cancellato, la Rai ferma un progetto che ha cambiato qualcosa in Tv”, il programma in questione non è stato cancellato e rientra tra i progetti della prossima stagione televisiva, quella inverno-primavera 2023. Semplicemente, la trasmissione non rientra nella stagione autunno-inverno 2022 e così era previsto senza che sia intervenuto alcun cambiamento.

L'azienda fa dunque sapere che il programma è contemplato nei progetti della Rai per il futuro. A scanso di equivoci teniamo a precisare da cosa sia originato l'articolo stesso. Nelle schede di presentazione dei palinsesti mancava il riferimento a Una pezza di Lundini, non inserito come titolo nei palinsesti relativi all'intrattenimento prime time, né tantomeno in altre schede. Il programma, inoltre, non era mai stato menzionato nel corso della presentazione per la stampa, trasmessa in streaming.

Per quanto sia consuetudine l'inserimento di programmi nel corso della stagione, non si è accennato a una staffetta con altri titoli relativi alla seconda serata Rai, come EPCC di Alessandro Cattelan, Belve di Francesca Fagnani e Bar Stella di Stefano De Martino, erano stati regolarmente menzionati in relazione alla messa in onda nel periodo autunnale.

In relazione a Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli sono stati inoltre menzionati nuovi progetti, nello specifico "Conferenza stampa", un programma ideato da Lundini e Giovanni Benincasa che verrà trasmesso da RaiPlay, oltre a un progetto per Emanuela Fanelli sui grandi nomi della comicità italiana.

Va inoltre specificato che erano stati gli stessi protagonisti del programma, Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli, ad annunciare che quella andata in onda il 29 giugno in seconda serata su Rai2 sarebbe stata l'ultima puntata. Pur in assenza di una chiara puntualizzazione sull'ultima puntata in assoluto, i toni e l'atmosfera che hanno caratterizzato la puntata in questione erano piuttosto eloquenti nel lasciar intendere si trattasse di un epilogo definitivo del progetto. Il finale della puntata con la presenza di Roberto Benigni come nuovo provinante in sostituzione di Lundini e Fanelli, era piuttosto chiaro:

A margine di queste dovute specifiche, siamo contenti che un progetto come Una Pezza di Lundini, descritto all'interno del suddetto articolo come meritevole di aver contribuito a coniare un linguaggio televisivo innovativo, rientri ancora nei progetti della Rai per il futuro.