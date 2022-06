Ultima puntata di Una pezza di Lundini con Giuliano Sangiorgi, il comico: “Poi addio per sempre” Mercoledì 29 giugno andrà in onda su Rai2 l’ultima puntata di Una Pezza di Lundini, che non è stato confermato per la prossima stagione. Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli hanno annunciato l’epilogo sui social.

A cura di Andrea Parrella

Andrà in onda mercoledì 29 giugno l'ultima puntata di Una pezza di Lundini, programma di Rai2 che ha segnato le ultime stagioni televisiva e che non avrà una quarta edizione, come è emerso nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2022/2023. Proprio Lundini ha detto addio alla sua creatura, ideata insieme a Giovanni Benincasa e andata in onda per tre stagioni dal 2021. Lo ha fatto con un post pubblicato sui social, in cui ha annunciato la partecipazione di Giuliano Sangiorgi alla puntata finale: "Stasera l’ultima puntata di Una Pezza Di Lundini andrà in onda alle 23.45 su RaiDue! Guardatevela e poi addio per sempre! Ci sarà l’ottimo Giuliano Sangiorgi del complesso dei Negramaro".

Le parole di Emanuela Fanelli

A fargli eco, poco dopo, l'altra metà del programma, Emanuela Fanelli, che con Lundini era reduce dall'esperienza di Battute, altro programma di Benincasa con Riccardo Rossi andato in onda nella stagione precedente alla nascita di Una Pezza di Lundini. Fanelli aveva trovato un suo spazio, lasciando il segno sul programma con interventi che ironizzavano proprio sulla sua condizione ancellare nel programma, fintamente relegata al ruolo limitante di annunciatrice: "Stasera alle 23.45 su Rai2 andrà in onda l’ultima puntata di “Una Pezza di Lundini” – scrive Fanelli – Lo so che è tardi ma vi consiglio sentitamente di resistere alle lusinghe dell’abbiocco per vederla in tv. Fidatevi".

Perché Una Pezza di Lundini chiude

Le motivazioni della chiusura di Una Pezza di Lundini non sono state effettivamente chiarite in sede di lancio dei palinsesti. Il programma, in onda in seconda serata su Rai2, è stato proposto in formati e collocazioni diverse nel corso delle due stagioni, prima come appuntamento frequente di seconda serata durante la settimana, poi con una sola puntata a settimana. Se gli ascolti non hanno mai effettivamente brillato, Una pezza di Lundini ha avuto un effetto spiazzante sul pubblico, prestandosi bene all'effetto di frammentazione generato dallo scontro tra televisione lineare e mondo online.

Nella prossima stagione proseguirà il sodalizio tra Lundini e Benincasa con "Conferenza stampa", progetto di RaiPlay che verrà proposto il prossimo autunno. Fanelli, invece, dovrebbe occuparsi di una serie di documentari dedicati al mondo della comicità.