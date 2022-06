Palinsesti Rai 2022/2023: cosa vedremo nella prossima stagione televisiva (DIRETTA)

Stefano Coletta, direttore dell’intrattenimento

Si terrà a Milano la presentazione dei palinsesti Rai 2022-2023. Si tratta di un momento cruciale della stagione televisiva a venire, perché è proprio qui che si traccia il percorso delle reti del servizio pubblico per i prossimi mesi e i progetti definiti in questa sede saranno termine di paragone per le analisi dei prossimi mesi.

All'evento, la cui conduzione è affidata a Mara Venier, prenderanno parte molti volti protagonisti della prossima stagione Rai, compreso il nuovo organigramma dell'azienda. I palinsesti 2022/2023 segnano l'inizio di una nuova era in Rai, con l'organizzazione per generi che va a sostituire quella per reti (qui le nomine per ogni ruolo).