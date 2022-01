Ulisse – Il piacere della scoperta: puntata speciale per la Giornata della Memoria Torna martedì sera su Rai1 “Viaggio senza Ritorno”, puntata speciale di Ulisse per ricordare lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti.

Martedì 25 gennaio 2021 su Raiuno, alle 21.25, andrà in onda “Viaggio senza Ritorno” una puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, che ha già conquistato e commosso il pubblico nel 2018. Il divulgatore e conduttore Alberto Angela racconta il viaggio senza ritorno di donne, bambini e uomini ebrei che il 16 ottobre 1943, catturati a Roma dalle SS, furono condotti ad Auschwitz e in tutti gli altri campi di sterminio controllati dai nazisti.

Una puntata speciale per la Giornata della Memoria

Alberto Angela racconterà quei drammatici giorni con l'aiuto prezioso di alcuni abitanti dell’ex ghetto della capitale, allora bambini, scampati alla razzia del sabato nero di Roma per una pura fatalità o grazie alla solidarietà di cittadini non ebrei. Nei giorni seguenti, tantissime altre minoranze, tra ebrei, rom, omosessuali e oppositori del regime, subirono la stessa sorte in altre parti d'Italia. Tra le testimonianze anche quella di Liliana Segre e Sami Modiano, catturato in Grecia.

I monumenti per non dimenticare lo sterminio nazista

È la drammatica storia di sei milioni di ebrei europei sterminati dal Terzo Reich. Il luogo in cui la brutalità del nazismo si è palesata è proprio il campo di Auschwitz-Birkenau. Dalla Polonia, Alberto Angela mostrerà come e dove vivevano i pochi sopravvissuti ai treni della morte e la tragica fine che invece spettava a chi all’arrivo nel campo era destinato alle camere a gas. Poi si viaggerà alla volta di Berlino, la capitale tedesca che oggi ha diversi monumenti che commemorano la Shoah: il Museo ebraico e il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa. Qui, nel centro informativo che la redazione di Ulisse ha potuto visitare, campeggia una frase di Primo Levi sull’Olocausto che suona come un monito per tutta l’umanità: “È accaduto quindi può riaccadere di nuovo”.