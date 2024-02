Tornano gli X-Men degli anni ’90: arrivano nuovi episodi per la serie animata Dal 20 marzo su Disney+ tornano gli X-Men ’97: una nuova serie di Marvel Animation composta da 10 episodi che riprende l’iconica serie degli anni ’90. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Un grande ritorno in una nuova veste. Dal 20 marzo su Disney+ tornano gli X-Men '97: una nuova serie di Marvel Animation composta da 10 episodi che riprende l'iconica serie degli anni '90 proprio dal punto in cui eravamo rimasti, ovvero con la morte del Professor Xavier.

I nuovi episodi

X-Men ‘97 rivisita la serie animata originale, quella andata in onda negli anni '90 da noi nota come "Insuperabili X-Men". La trama: gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).

Sceneggiato da Beau DeMayo, gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. Con le musiche dei Newton Brothers. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie.

Il trailer

Nel trailer vediamo tutti i protagonisti della banda degli X-Men: Ciclope, Tempesta, Wolverine, Rogue, Gambit, Alfiere, impegnati nel raccogliere la pesante eredità lasciata dal Professor Charles Xavier. Alla fine del trailer scopriamo che un vecchio nemico è pronto a combattere di nuovo contro di loro. È Magneto che rivela al gruppo di essere l'erede della scuola degli X-Men. Nell'attesa che la serie arrivi su Disney+, è già disponibile l'intera serie originale composta da cinque stagioni e oltre 60 episodi.