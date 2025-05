Torna Donne sull’orlo di una crisi di nervi, le novità del cast fisso e gli ospiti della prima puntata

video suggerito

Torna stasera "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", il programma di Piero Chiambretti in prima serata su Rai3. Tra le novità nel cast fisso come Francesca Pascale e Anna Lou Castoldi, e gli ospiti della prima puntata, tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Ilaria Costabile

Stasera, in prima serata su Rai3, torna Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il programma con cui Piero Chiambretti indaga il mondo femminile, e non solo, arrivato alla sua terza edizione. Il conduttore si prepara per sei prime serate, nelle quali oltre alle ospiti più variegate, non mancheranno novità come ad esempio coloro che accompagneranno il conduttore, con commenti e anche nuove sfaccettate rubriche.

Le novità dello show di Piero Chiambretti

Tra le novità previste per questa terza stagione di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, c'è quella che riguarda il cosiddetto tavolo delle editorialiste, in cui è stata confermata la presenza di Alba Parietti e Rosita Celentano, al loro fianco ci sarà però Anna Lou Castoldi, che avrà il compito di commentare con più attenzione le tematiche riguardanti il mondo dei giovani.

La 24enne ha preso il posto che nelle precedenti edizioni era stato affidato a sua madre Asia Argento che, però, non lascerà la trasmissione ma avrà una rubrica incentrata sul mondo del cinema, a cui è stato dato il nome di Doppia Identità, in cui si indagherà approfonditamente la settima arte, attingendo anche da esperienze personali dell'attrice.

In tema di rubriche, quest'anno ce ne saranno anche altre, come quella guidata dall'attrice Clizia Fornasier che prende il nome di La Bellezza ti fa Mostro. Nel cast fisso ci sarà anche Francesca Pascale che, quindi, avrà il compito come le altre colleghe di commentare gli argomenti diversi per ogni puntata. Infine, non poteva mancare una componente maschile, come il giornalista Giorgio Dell'Arti e Alessandro Ciacci che sarà un sociologo, pronto a offrire un punto di vista sfaccettato su tutto quello che si racconta dell'universo femminile e non solo. Tra le conferme, anche quelle di Vittorio Feltri e Maurizio Mannoni che avranno il compito di aprire e chiudere il programma.

Gli ospiti della prima puntata di Donne sull'orlo di una crisi di nervi

Nella prima puntata, si accomoderanno sulle poltrone di Piero Chiambretti Rosy Bindi e Al Bano. Il pubblico, poi, assisterà anche agli interventi della comica e scrittrice Giada Biaggi, che toccherà perlopiù temi riguardanti la politica estera. La comicità, comunque, sarà il sale dello show con le clip di Ippolita Baldini, che veste i panni di Robi, la figlia della marchesa. Infine, spazio anche al corpo di ballo delle Wom, guidato dal coreografo Momo Sacchetta.