Tutto risolto tra Monica Setta e Dalila Di Lazzaro, lei e il compagno ospiti di uno speciale in prima serata Il 24 giugno, giorno prima della messa in onda della puntata monografica di Stori di Donne al Bivio dedicata a Dalila Di Lazzaro, andrà in onda un nuovo appuntamento dello show con l'attrice e il compagno Manuel Pia, in cui parleranno della loro storia d'amore.

A cura di Ilaria Costabile

È un mondo meraviglioso, quello della Tv. Dopo tanto rumore è tutto risolto tra Monica Setta e la coppia Dalila Di Lazzaro e il suo compagno Manuel Pia, dopo le proteste di quest'ultimo riguardo l'intervista che l'attrice ha rilasciato alla giornalista. Una nuova puntata di Storie di Donne al Bivio vedrà protagonisti i due, che incontreranno Monica Setta, cui concederanno un'intervista per parlare della loro storia d'amore. Stando a quanto a apprende Fanpage da fonte diretta, la puntata andrà in onda in diretta il 24 giugno, un giorno prima della messa in onda della già prevista puntata di mercoledì 25 giugno della nota trasmissione di seconda serata di Rai2. Insomma, dopo aver parlato di Gianni Agnelli, Michele Placido, Carlo Ponti, Jack Nicholson e Angelo Donati, Di Lazzaro parlerà a fondo del rapporto con il compagno Manuel Pia, svelando dettagli "piccanti" sulla loro relazione.

La puntata speciale di Storie di Donne al Bivio con Dalila Di Lazzaro e Manuel Pia

Sebbene la lunga intervista a Dalila Di Lazzaro non sia stata ancora trasmessa, le anticipazioni hanno scontentato il suo compagno, poiché emergono dei racconti inediti dell'attrice, riguardanti gli inizi della sua carriera. Per parlare della loro storia d'amore, invece, l'attrice e il suo compagno Manuel Pia saranno ospiti della giornalista, in una puntata prevista per il 24 giugno, in cui avranno modo di raccontare come si sono conosciuti e parlare delle loro esperienze, rispondendo così all'invito della padrona di casa in trasmissione: "Li ho già invitati in prima serata in coppia, per parlare anche di lui in una puntata che registreremo", ha infatti dichiarato Setta a Fanpage.

L'intervista inedita di Dalila Di Lazzaro

La puntata dedicata completamente a Dalila Di Lazzaro, invece, sarà quella del 25 giugno, durante la quale l'attrice ripercorrerà i momenti più iconici della sua carriera e racconterà episodi inediti della sua vita, come gli amori vissuti in passato, alcuni lontano dal set. Racconti particolarmente intimi che, infatti, hanno destato qualche perplessità e sono stati contestati dal musicista compagno dell'attrice. Monica Setta, contattata da Fanpage, ha però ribadito che le anticipazioni non sono altro che la fedele riproduzione di quanto detto durante l'intervista: "È una registrazione e non avremmo potuto riportare un’anticipazione diversa da quello che lei dice. Non si tratta di un'intervista scritta che si può equivocare".