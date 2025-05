Il compagno di Dalila Di Lazzaro contesta l’intervista a Monica Setta, la conduttrice: “È tutto registrato, parla anche di Jack Nicholson”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Si prepara a fare molto rumore l'intervista di Dalila Di Lazzaro rilasciata a Monica Setta per la puntata di Storie di Donne al Bivio che andrà in onda mercoledì 25 giugno in seconda serata su Rai2. Il compagno dell'attrice, Manuel Pia, ha contestato le dichiarazioni riportate da Ansa e riprese da molte testate, contattando direttamente via social Fanpage e definendo "false e fuorvianti" le affermazioni riportate nelle anticipazioni.

Monica Setta rivendica la veridicità dell'intervista

Davanti a una richiesta di rettifica, abbiamo contattato direttamente Monica Setta, la giornalista e padrona di casa della trasmissione, che ha ribadito il contenuto delle anticipazioni corrisponda al vero: "È stata un’intervista talmente lunga che abbiamo deciso di dedicarle una puntata monografica, tutta incentrata su di lei", ha dichiarato specificando che è la prima volta che accade nella storia del programma, le cui puntate si articolano su interviste a diverse ospiti.

Cosa dice Dalila Di Lazzaro nell'intervista a Monica Setta

L'attrice ha parlato apertamente dei suoi trascorsi amorosi, degli incontri avuti negli anni in cui frequentava assiduamente il mondo dello spettacolo, parlando tanto di colleghi come Michele Placido, Giancarlo Giannini e Alain Delon, quanto di produttori e registi come il suo mentore Carlo Ponti, ma anche di imprenditori come Gianni Agnelli. A proposito dei nomi citati, sempre Setta ha sottolineato che quanto detto nel corso della chiacchierata non sia stato travisato in alcun modo, trattandosi di un'intervista televisiva:

La sua percezione, che lei possa esserci rimasta male, lo posso capire, però era lei a parlare, nessuno le ha puntato una pistola alla tempia. Quando si fa un’intervista scritta ci si può sbagliare, si può equivocare sulle parole, però quando si fa un’intervista televisiva, l’intervista è quella.

Monica Setta risponde a Manuel Pia

In merito alle contestazioni avanzate dal compagno dell'attrice, il musicista Manuel Pia, la giornalista fa notare che lui fosse presente durante il loro incontro: "Che cosa può contestare? Lui era lì e ha sentito tutto. È una registrazione e non avremmo potuto riportare un’anticipazione diversa da quello che lei dice". Inoltre, durante il suo racconto, Di Lazzaro si è soffermata anche su altre liaison del suo passato:

Nell’intervista vengono fatti altri nomi, in particolare anche il nome di Jack Nicholson, racconta tante altre storie, ha fatto il nome anche di Angelo Donati. Quelle anticipazioni sono niente, rispetto a quello che vedrete in onda.

Infine Setta aggiunge, rivolgendosi a Manuel Pia: "Se si è sentito offeso perché si è parlato poco di lui lo capisco, per questo li ho già invitati in prima serata in coppia, per parlare anche di lui in prima serata che sto registrando".