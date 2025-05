video suggerito

Dalila Di Lazzaro: "Con Agnelli un lungo amore. Carlo Ponti mi ha amato più di tutti, ma non siamo mai stati insieme" Dalila Di Lazzaro si racconta in un'intensa intervista a Storie di Donne al Bivio di Monica Setta. L'attrice e modella parla dei suoi amori da Gianni Agnelli a Carlo Ponti, passando per Alain Delon e Michele Placido.

A cura di Ilaria Costabile

Dalila Di Lazzaro, una delle attrici più iconiche del cinema italiano e internazionale, che ha iniziato la sua carriera facendo la modella, si è raccontata in una lunga intervista nella puntata di Storie di Donne al Bivio, condotto da Monica Setta, che andrà in onda il prossimo 28 giugno. Non solo la sua carriera, ma gli amori, quelli più travolgenti e anche quelli non consumati, sono stati al centro di un racconto intenso e ricco di sfumature inedite.

L'amore con Gianni Agnelli e il legame con Carlo Ponti

La bellezza di Dalila Di Lazzaro l'ha resa un'icona degli Anni Settanta, consentendole di girare il mondo e di fare esperienze lavorative anche fuori dall'Italia, dove ha affiancato anche grandi attori. Tanti gli uomini che l'hanno corteggiata e che le sono stati accanto, come il regista e produttore Carlo Ponti, marito di Sophia Loren:

Con Carlo Ponti non ho mai fatto l'amore malgrado lui mi abbia portato in giro dovunque per anni, tra mostre d'arte, cene di gala e viaggi favolosi. Ma credo che ad amarmi profondamente sia stato Carlo Ponti. Era mio padre, il mio mentore, l'amico. Mi disse un giorno ‘vorrei provare a spiegare a mia moglie Sofia Loren che il nostro è un amore senza sesso, ma Sofia non ci crederebbe mai gelosa come è.

Tra le storie più durature, però, quella con Gianni Agnelli. L'attrice racconta di aver avuto una lunga storia con l'imprenditore, che l'ha riempita di attenzioni:

Gianni Agnelli me lo presenta il primo marito di Rosanna Schiaffino, Alfredo Bini. Lo incontro a casa sua a Roma e mi viene ad aprire completamente nudo con un accappatoio in mano. Mi viene poi a trovare nella piccola casa dove abitavo nei primi tempi romani. La prima volta inciampa in un gradino. Sembrava avesse battuto la testa. Invece riprende subito fiato, mi abbraccia di spalle e mi dice: ho tanta voglia di baciarti che non sento nessun dolore.

"Con Alain Delon sarebbe scoppiato un grande amore"

Eppure, nella sua vita, Dalila Di Lazzaro ha avuto modo di incontrare tanti personaggi noti e non solo nel mondo dello spettacolo, come è lei stessa a raccontare: "L'uomo più sexy che ho avuto è stato il tennista Yannick Noah. Il suo corpo era marmoreo, la passione tra noi così forte che non è passata mai". E in quanto a bellezza, l'attrice ha avuto una liaison anche con Alain Delon, che l'ha anche corteggiata per un certo periodo:

Me lo trovavo dovunque e poi scoppiò la passione. Eravamo così presi che sarebbe potuto diventare un grande amore. Mi fermai perché avevo troppo rispetto per la sua donna, Mireille Darc. Non si meritava quella sofferenza.

Tra le storie ancora indimenticate del suo passato, quella con Giancarlo Giannini. Ma, poi, ricorda anche l'incontro con Michele Placido: "È stato il bacio cinematografico più intenso della mia carriera. Ma è durata poco la finzione, poi i baci diventarono veri".