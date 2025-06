video suggerito

Salta l'intervista a Marialuisa Jacobelli in Rai con Monica Setta: "Ha chiesto cachet troppo alto" Marialuisa Jacobelli doveva essere ospite del programma di Monica Setta, ma l'ospitata è saltata per questioni di cachet. La conduttrice a Fanpage.it: "La sua base d'asta era molto lontana dai nostri standard, anche perché lei non aveva precedenti Rai". La cifra richiesta dalla Jacobelli.

Lo scorso ottobre il nome di Marialuisa Jacobelli aveva fatto il giro di tutti i siti di gossip per il presunto flirt con Francesco Totti. La giornalista di Sport Mediaset, dopo settimane di silenzio, sembrava finalmente pronta a rompere il ghiaccio e raccontare la sua versione dei fatti in televisione. L'occasione sembrava quella giusta: un'intervista nello studio di Storie di Donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta su Rai2. Qualcosa, però, è andato storto.

La conferma di Monica Setta: "Cifre lontane dai nostri standard"

Dopo l'indiscrezione di Giuseppe Candela nella sua rubrica "C'è Chi dice…" pubblicata sull'ultimo numero della rivista Chi, dove si parla di trattative saltate per divergenze economiche, a Fanpage.it ci conferma tutto proprio Monica Setta:

Abbiamo iniziato una trattativa ma la sua base d'asta era molto lontana dai nostri standard, anche perché lei non aveva precedenti Rai. Speriamo in futuro di trovare un accordo per poterla avere in studio.

Quanto ha chiesto Marialuisa Jacobelli

Secondo quanto apprende Fanpage.it, la Jacobelli avrebbe chiesto un compenso di cinquemila euro per l'ospitata, una cifra considerata eccessiva per un programma che ha un budget complessivo di settemila euro per tutti gli ospiti di una puntata. Una richiesta che ha reso impossibile trovare un accordo. L'intervista a Storie di Donne al bivio rappresentava per la Jacobelli non solo la possibilità di chiarire una volta per tutte la sua posizione sulla vicenda che l'ha vista protagonista sui giornali di gossip, ma anche quella di uscire da una deriva e da un cono di luce fatto di speculazioni e pettegolezzi. Dal canto suo, il programma di Monica Setta avrebbe potuto contare su un'ospite di sicuro richiamo, che potrebbe essere ricontattato più avanti, quando magari domanda e offerta si troveranno in un punto comune.