Chiambretti si scusa dopo le parole di Feltri: “Da sempre spiccata sensibilità su tematiche di genere” Piero Chiambretti si è scusato pubblicamente per quanto accaduto nella sua trasmissione, Donne sull’orlo di una crisi di nervi, in cui Vittorio Feltri ha fatto una battuta sarcastica sulle donne vittime di violenza. Il conduttore, quindi: “Mi scuso a nome di tutto il cast”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ilaria Costabile

A seguito della polemica sorta dopo le dichiarazioni di Vittorio Feltri nel corso del programma Donne sull'orlo di una crisi di nervi, tornato da qualche settimana in prima serata su Rai3, il conduttore Piero Chiambretti si è scusato a nome di tutto il cast della trasmissione. Il giornalista, fondatore di Libero, aveva ironizzato sulle donne vittime di violenza, provocando anche un'immediata reazione da parte dell'Usigrai e dell'associazione GiULia, che hanno definito l'esternazione del direttore: "Grave violazione del codice etico, delle policy di genere Rai, del Contratto di Servizio".

Le scuse di Piero Chiambretti

Dopo quanto accaduto nella scorsa puntata di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, in cui Vittorio Feltri, ospite fisso della trasmissione, ha pronunciato una battuta sarcastica sul tema della violenza sulle donne è intervenuto Piero Chiambretti che ha dichiarato:

Con enorme dispiacere prendo atto che la battuta del direttore Vittorio Feltri in chiusura del commento sulla dichiarazione del ministro Nordio, nonostante la mia immediata presa di distanze, non sia stata sufficiente ma abbia ferito le donne e le associazioni che si occupano di violenza. Mi scuso a nome mio e di tutto il cast composto perlopiù da donne con una spiccata attenzione nei confronti di queste tematiche.

Il conduttore, quindi, continua ricordando come nella sua trasmissione l'impegno per mettere in evidenza l'importanza della parità di genere sia costante e provenga da tutti i presenti sia dietro le quinte che in studio:

Non era mia intenzione mancare di rispetto a tutte quelle persone che hanno vissuto e vivono la tragedia della violenza. Non a caso, nella stessa puntata di giovedì 22 aprile, Alba Parietti nel suo editoriale ha voluto commentare con spirito critico il caso Turetta prendendo una dura e chiara posizione su questo efferato femminicidio e la sentenza. Tengo a precisare che i commenti sui titoli dei giornali di Vittorio Feltri hanno sempre la caratteristica riconosciuta del suo tono del paradosso.

Cosa aveva detto Vittorio Feltri

Il commento di Vittorio Feltri è arrivato a seguito di una serie di considerazioni su quanto affermato la scorsa settimana dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il qualche ha suggerito alle donne già vittime di violenza, e avvisate dal braccialetto elettronico, di rifugiarsi in chiesa o in farmacia. Il direttore, quindi, ha derubricato quanto detto dal ministro come una "ca**ata", per poi rispondere alla domanda di Chiambretti: "Lei potrebbe consigliare altri posti dove queste signore si possono rifugiare?" dicendo: "Le donne vittime di violenza possono venire a casa mia. Se sono bone".