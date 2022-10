Teresa Langella al GFVip per affrontare il tema delle violenze lasciato in sospeso da Sara Manfuso La possibilità dell’ingresso imminente di Teresa Langella nella Casa del GFVip sembra rispondere alla volontà di affrontare il tema delle violenze sessuali molto caldo per l’ex volto di Uomini e Donne, lasciato in sospeso da Sara Manfuso, che ha abbandonato volontariamente il gioco.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Teresa Langella sarebbe tra i prossimi concorrenti ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di scena di Sara Manfuso, l’ex volto di Uomini e Donne potrebbe entrare in gioco riportando a galla il tema delle violenze sessuali subite. Un evento doloroso, che l’ha riguardata proprio di recente e del quale aveva parlato in lacrime nello studio di Verissimo.

Il tema della violenza sessuale ancora caldo per Teresa Langella

Il nome di Teresa Langella d’altronde era in ballo per il reality già da diverso tempo, insieme a quello di Luca Salatino. Ex tronista di Uomini e Donne, è nell’ambito del dating show che nel 2019 ha conosciuto Andrea Dal Corso, con il quale tutt’oggi ha una storia d’amore. A novembre 2021 Teresa racconta il suo dramma: una violenza sessuale subita da parte di un chirurgo plastico al quale aveva deciso di affidarsi per una mastoplastica al seno. "Ho portato addosso questo dolore anche durante l'esperienza a Uomini e Donne, non ho mai avuto il coraggio di raccontarlo, mi vergognavo e mi sentivo in colpa", ha raccontato in lacrime a Verissimo. Un episodio che le ha causato il ripresentarsi di continui stati di ansia e di malessere.

Un intervento di Teresa Langella sui social sembra confermare l’ipotesi del suo ingresso al reality. Un follower le ha scritto su Instagram commentando l’anticipazione: “Allora è vero stai andando in quel programma. Che peccato ti credevo diversa, più seria, adesso spettacolizzeranno la tua vita e la tua presunta violenza”. Lei replica:

La cosa più terribile che si possa leggere “la tua presunta violenza”… porca miseria la gente come te mi fa rabbrividire! Aggiungo un’ultima cosa: prima dell’entrata (PRESUNTA) al Gf fammi un favore: sii tra le prime a togliere i segui dalla mia pagina.

Chi sarebbero i nuovi ingressi al GFVip

Tra i nomi lanciati dalle più recenti indiscrezioni, compaiono anche quello di Helena Prestes, ex fiamma di Antonino Spinalbese, della quale hanno parlato Dagospia, The People Gossip e Amedeo Venza su Instagram. Sarebbe in trattativa anche un ritorno nella Casa per Dayane Mello e Patrizia De Blank. Dagospia parla inoltre della possibilità che l'ex fidanzato di Pamela Prati Max Bertolani di inserisca nelle dinamiche.