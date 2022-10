L’ex di Pamela Prati le manda una lettera: “Dovresti chiedermi scusa per tutto quello che hai fatto” Mentre Pamela Prati starebbe già cercando di fuggire dalle mura del GFVip, la sua vita sentimentale torna ad inchiodarla. Ad indirizzarle una lettera è lo storico ex compagno Max Bertolani, convinto di aver interrotto la sua carriera proprio a causa della fine del loro amore.

A cura di Giulia Turco

Mentre Pamela Prati minaccia di voler lasciare la casa del Grande Fratello Vip, fuori dal programma c’è qualcuno che getta benzina sul suo personaggio. Si tratta dell’ex fidanzato Max Bertolani, l’allenatore di football americano con il quale Prati ha avuto una storia lunga tre anni e che in un’intervista ha voluto vuotare il sacco sui presunti nodi non risolti della loro relazione.

La storia d'amore tra Pamela Prati e Max Bertolani

Pamela Prati e Max Bertolani hanno avuto una storia d’amore tra il 1999 e il 2001. Una relazione intensa mai sfociata nel matrimonio, come l’allenatore di football aveva lamentato già nel 2019 quando emerse lo scandalo su Mark Caltagirone. Bertolani si era sentito preso in giro e dopo la fine della loro storia ha raccontato di essere stato penalizzato a livello lavorativo dalla stessa Pamela. “Non hai mai accettato di essere stata lasciata da me e ti sei voluta vendicare mettendomi in cattiva luce con tutti. Ora mi aspetto le tue scuse”, si è sfogato in una lettera pubblicata su Di Più.

Hai fatto tabula rasa intorno a me, mettendomi in cattiva luce con tutti quelli che mi conoscevano e mi hai voluto totalmente cancellare dalla tua vita benché io abbia nel corso degli anni provato ad instaurare di nuovo con te un’amicizia […]. Io sto stufo di questo tuo comportamento e, visto che ora sei al GFVip, ti consiglio di pensare a tutto quello che mi hai fatto e magari, guardandoti allo specchio, dovresti chiedermi scusa.

Perché Pamela Prati vorrebbe già lasciare il GFVip

Nella puntata di lunedì 3 ottobre Pamela Prati potrebbe essere informata della lettera che le ha indirizzato il suo ex compagno. Ha ancora parecchio da raccontare la concorrente, che ha alle spalle una vita sentimentale travagliata, nonostante l’uscita di scena di Marco Bellavia abbia fatto crollare la dinamica amorosa che gli autori avevano pensato per lei. Nelle scorse ore è stata Cristina Quaranta a rivelare alla casa il pensiero di Pamela di lasciare la casa. “Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene?”, ha detto a Nikita. “Mi ha chiesto di nominarla. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento”. Storia che, come aveva anticipato Fanpage.it, verrà affrontata in una delle prossime puntate del reality.