Pamela Prati vuole lasciare il GF a pochi giorni dall’inizio, il piano svelato da Cristina Quaranta Pamela Prati starebbe meditando di lasciare il Grande Fratello Vip. Lo svela Cristina Quaranta alla quale la showgirl avrebbe chiesto sottobanco di nominarla.

A cura di Stefania Rocco

Pamela Prati starebbe meditando di lasciare il Grande Fratello Vip a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà. A qualche anno da quell’abbandono rocambolesco che ha ispirato centinaia di meme (“Chiamatemi un taxi”, aveva detto sbattendo la porta rossa), Pamela starebbe pensando di abbandonare nuovamente lo show. Ma a differenza della volta scorsa, in questa occasione intenderebbe passare dalla classica nomination.

Il piano di Pamela Prati svelato da Cristina Quaranta

È stata Cristina Quaranta a rivelare a Nikita Pelizon che Pamela le avrebbe chiesto sottobanco di nominarla per accelerare la sua uscita dalla Casa. “Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te”, ha detto Cristina a Nikita, “Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo”.

Cristina Quaranta: “Vogliamo sapere di Pamela Prati e Mark Caltagirone”

Cristina ha quindi attribuito il desiderio di Pamela di abbandonare la Casa alla volontà di non tornare a parlare del caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone, storia che dovrebbe essere affrontata nel corso di una puntata del GF Vip, come anticipato da Fanpage.it “E pensa, quando si è raccontata la storia di Gegia e il fidanzato misterioso turco, Alfonso quando è entrato a chi ha chiesto l’unico parere? Bingo, proprio a lei e non è casuale”, ha infatti aggiunto la ex protagonista di Non è la Rai, “Ma hai sentito cosa le ha detto? Che Gegia non si deve illudere. La cosa non smonta! Tutti vogliono sapere la verità, se si è fatta fregare o no da questo Mark Caltagirone. Lui non esiste, almeno Gegia poraccia la foto di un uomo turco ce l’ha! L’affare di Caltagirone è stato grosso. Pam è stata truffata, così dice, da due tipe, una era la Michelazzo, oddio Michela Lazzo? Insomma questa Michela e poi l’altra era la sua agente”.