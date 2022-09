Concorrenti del GF Vip 7: “Luca Salatino e Teresa Langella varcheranno la porta rossa” Anche Luca Salatino e Teresa Langella sarebbero nel cast della prossima edizione del Grande Fratello VIP: Amedeo Venza li annuncia come concorrenti tra le sue stories insieme ad altre donne.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini sta per riaprire le porte della Casa di Cinecittà. Manca sempre meno alla partenza del Grande Fratello VIP, la prima puntata è in programma per lunedì 19 settembre ed è previsto sin da subito il doppio appuntamento settimanale con Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste. Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati sono i primi tre concorrenti ufficiali annunciati: il blogger e opinionista Amedeo Venza ne ha rivelati altri attraverso il suo profilo Instagram. Tra questi ci sarebbero anche due ex volti di Uomini e Donne, Luca Salatino e Teresa Langella.

L'annuncio sui concorrenti del GF Vip

Da diversi giorni si parlava di volti noti di Uomini e Donne nella nuova edizione del Grande Fratello VIP. A rivelarli è Amedeo Venza che pochi minuti fa tra le stories ha fatto sapere che Luca Salatino, tronista dell'ultima stagione del dating show andato in onda, farà il suo ingresso nella Casa di Cinecittà come concorrente. Secondo l'indiscrezione, anche Teresa Langella, ex tentatrice di Temptation Island ed ex tronista, varcherà la porta rossa.

Il blogger e opinionista ha rivelato i nomi di altre donne che dovrebbero entrare a far parte della nuova edizione: Carolina Marconi, Sarah Altobello, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Giaele De Dona, Antonella Fiordelisi, si legge, infine una ragazza di nome Nikita, di cui non ricorda il cognome che, con ogni probabilità, potrebbe essere Pelizon, la modella che ha partecipato a Pechino Express 2022.

Anche Giulia Salemi nel cast del GF Vip

Alfonso Signorini per la nuova edizione del reality ha dato vita ad un nuovo ruolo, affidato a Giulia Salemi, influencer che ha partecipato al programma nel format Vip per ben due volte. Si occuperà di commentare in studio il flusso dei social durante la diretta, evidenzierà i trend mettendo in risalto i pensieri più popolari degli utenti che seguono da casa il programma.