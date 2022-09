Il GF Vip inizia il 19 settembre, Signorini: “Concorrenti svelati in diretta, tra loro Wilma Goich” Alfonso Signorini ha svelato tutti i dettagli della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che avrà inizio lunedì 19 settembre e avrà un doppio appuntamento settimanale. Mistero sul cast.

A cura di Daniela Seclì

L'attesa sta per finire. Lunedì 19 settembre avrà inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ne ha parlato sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, svelando che il reality avrà anche quest'anno un doppio appuntamento, il lunedì e il giovedì. Inoltre, 22 dei 24 concorrenti verranno svelati in diretta. Gli unici nomi ufficiali al momento sono Giovanni Ciacci e poi, Wilma Goich, annunciata proprio nel corso dell'intervista.

Quando andrà in onda il Grande Fratello Vip: dal 19 settembre, il lunedì e il giovedì

Alfonso Signorini ha confermato che il Grande Fratello Vip, anche quest'anno, avrà un doppio appuntamento settimanale: "Andremo in onda il lunedì e poi il giovedì. Sono contento, è la collocazione più giusta per noi perché il venerdì il nostro pubblico, in prevalenza giovane, spesso non è a casa". Quanto alla durata, il conduttore ha spiegato che occorrerà attendere di scoprire il gradimento del pubblico:

La domanda sulla durata non è così retorica. Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha detto che spera che questa sia l’edizione più lunga di sempre. Anche se apprezzo le sue parole, bisogna fare i conti con il gradimento del programma.

24 concorrenti, il cast del GF Vip rivelato in diretta

Alfonso Signorini, poi, ha spiegato che fino al 19 settembre, gli spettatori non verranno a conoscenza del cast ufficiale del Grande Fratello Vip. Al momento, dei 24 concorrenti, sono stati ufficializzati solo Giovanni Ciacci e Wilma Goich:

I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social.

E ha continuato: "Ci saranno dei parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il GF Vip. Vengono dal mondo dei social, del giornalismo, dello spettacolo, della canzone e dello sport. Ci sarà anche un mondo mai raccontato in un reality nella sua quotidianità. Mi piace tentare esperimenti nuovi, come l’anno scorso con la disabilità. Questa volta sarà diverso, ma non mi faccia svelare di più".

Opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti

Infine, ha parlato delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che lo accompagneranno in questa nuova edizione del reality. Quanto all'imprenditrice ha spiegato di non aver dovuto insistere: "Quando gliel’ho chiesto non ha avuto tentennamenti. Mi aspettavo che accettasse, non mi aveva mai detto di non volerlo più fare". Infine, ha spiegato perché ha deciso di puntare su Orietta Berti: