Teresa Langella in lacrime su Instagram: “L’ennesimo attacco di ansia, c’è qualcosa che va risolto” Teresa Langella piange su Instagram e si sfoga con i suoi follower: ieri sera si è presentato un nuovo attacco di ansia che le ha provocato un grande malessere.

A cura di Gaia Martino

Teresa Langella da tempo soffre di attacchi di ansia e l'ultimo si è presentato ieri sera. L'ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata in lacrime su Instagram ed ha spiegato ai suoi follower di star vivendo un periodo in cui vorrebbe scappare dai tanti pensieri che le frullano per la testa. L'ansia è diventata ormai una sua nemica da tempo.

Lo sfogo di Teresa Langella

L'ex tronista di Uomini e Donne, fidanzata con Andrea Dal Corso conosciuto nel dating show, soffre di attacchi di ansia da tempo e nelle ultime ore uno nuovo l'ha fatta crollare.

Vorrei solo poter scappare dai troppi pensieri che mi riempiono la testa e trovate rifugio in un posto sicuro, Il mio cuore. Qualche ora fa, l'ennesimo attacco di ansia, la mia più grande nemica da sempre.

"Quanto male mi fai. Perchè hai scelto me?" prosegue Teresa Langella su Instagram che ha scritto il suo lungo sfogo a corredo di una foto in cui mostra i suoi occhi in lacrime.

Qualcuno mi dice che quando arriva è perché c'è qualcosa che va risolto, che anche se ci passi su più e più volte, prima poi quella voce tornerà a parlarti e tu la devi ascoltare. Ci sono cose che forse devo risolvere, che ho bisogno di cambiare in qualche modo e devo trovare una soluzione, la migliore per me.

Ha concluso augurandosi di non sentirsi mai sola in questi momenti di sconforto.

Le molestie subite nel 2018

Teresa Langella porta con sé un grande dolore, quello di essere stata vittima di molestie sessuali da parte di un chirurgo plastico. Nel salotto di Verissimo ha raccontato i dettagli di quanto le è accaduto nel 2018, quando decise di sottoporsi ad un intervento al seno. In preda ad una crisi di ansia, l'ex tronista ha raccontato a Silvia Toffanin di aver portato addosso il peso del trauma per anni, anche durante l'esperienza a Uomini e Donne.