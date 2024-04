video suggerito

Tensioni tra Milo Infante e Caterina Balivo per la cronaca in Rai: Ore14 sospende il servizio su Olindo e Rosa Tensione tra Milo infante e Caterina Balivo per i temi di cronaca trattati nel primo pomeriggio della Rai. Secondo Caprese, il conduttore di Ore 14 avrebbe deciso di non mandare in onda un servizio sulla strage di Erba dopo che il caso era stato trattato su Rai1 da La volta buona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tensione tra Milo Infante e Caterina Balivo dietro le quinte dei rispettivi programmi Rai? Lo sostiene LaPresse secondo cui il conduttore di Ore14 avrebbe deciso di sospendere un servizio dedicato alla vicenda di Olindo Romano e Rosa Bazzi dopo che la collega, in onda su Rai1 con La volta buona, aveva trattato lo stesso argomento. Da circa un mese, infatti, la tramsissione del primo pomeriggio di Rai1 dedica la prima parte alla cronaca.

Le indiscrezioni sulle tensioni tra La volta buona e Ore14

A far nascere il sospetto che Infante avesse improvvisamente deciso di annullare la trasmissione il servizio sulla strage di Erba è stato il fatto che il caso fosse stato inserito all’interno della carrellata di servizi che precedono la messa in onda della puntata vera e propria. Benché aggiunto alla carrellata di immagini, il caso di Erba non è stato trattato nel corso della puntata di Ore14 né ci sono stati collegamenti con l’inviato presente sul posto nella giornata della nuova seduta tenuta oggi in un’aula del tribunale di Brescia per la revisione del processo.

Caterina Balivo aveva trattato la strage di Erba a La volta buona

Qualche minuto prima, in onda su Rai1, era stata proprio Caterina Balivo a La volta buona a trattare il caso di Erba collegandosi con un inviato presente all’esterno del tribunale di Brescia e gli ospiti presenti in studio. È probabile, dunque, che Infante abbia preferito non occuparsi dello stesso caso per evitare una sovrapposizione. A giudicare dal minutaggio, tuttavia, i due programmi non si sarebbero sovrapposti sul tema. Balivo aveva smesso di parlare della strage di Erba a partire dalle 14.45. Infante avrebbe quindi avuto tutto il tempo per potersi occupare della vicenda senza sovrapporsi alla collega. Ma, per motivi che non ha ancora chiarito, ha deciso di non farlo.